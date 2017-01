Bodman-Ludwigshafen Wechsel in der Leitung der Touristinformation

Patrick Ehmann sagt nach zehn Jahren der Touristinformation Bodman-Ludwigshafen Ade. Nachfolgerin ist mit Anna Wildöer ein Eigengewächs des Hauses.

Kurz vor Silvester hat der bisherige Leiter der Touristinformation der Seegemeinde, Patrick Ehmann, seinen Schreibtisch im Rathaus Ludwigshafen aufgeräumt, einen letzten Blick vom Fenster seines Büros auf den See geworfen und sich dann von seinen Mitarbeiterinnen verabschiedet. Zehn Jahre Tätigkeit im Tourismus der Seegemeinde sind für ihn zu Ende. "Es war eine spannende, erfahrungsreiche und wertvolle Zeit, die ich nicht mehr missen möchte, jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen", sagte er bei der Verabschiedung. Seine Nachfolgerin ist seine bisherige Stellvertreterin: Anna Wildöer.

Bürgermeister Matthias Weckbach bezeichnete die Arbeit Ehmanns als "hervorragend". Er habe seine berufliche Ausbildung in der Touristinformation als Azubi zum Kaufmann für Freizeit und Touristik begonnen und nach Abschluss seines Studiums in Überlingen eine Tätigkeit aufgenommen, um dann in die Touristinformation Bodman-Ludwigshafen zu wechseln, wo er zum Stellvertreter der Tourismusleiterin Caroline Schlatterer aufgerückt sei und nach deren Weggang in die Elternzeit die Leitung übernommen habe. "Viele Innovationen und vor allem das durchgängige Design der Publikationen der Gemeinde tragen seine Handschrift", sagte Weckbach und sprach ihm für seinen Dienst den Dank der Gemeinde aus und wünschte ihm Glück und Erfolg für die seine Zukunft als Selbstständiger.

Ehmanns Nachfolgerin Anna Wildöer hat die ihre Ausbildung ebenfalls in der Touristinformation Bodman-Ludwigshafen absolviert. Als Chefin kommt auf sie eine erhöhte Verantwortung zu, gilt es unter anderem, die von ihrem Vorgänger im Gemeinderat durchgeboxte "Echt Bodensee-Card" (EBC), die von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH – ein Verband, in dem mehrere Kommunen Mitglied sind – zum 1. April eingeführt wird, mit Leben zu erfüllen. Die EBC ist eine Rabattkarte für Bus, Bahn und Veranstaltungen. Auch die Werbetrommel für Bodman-Ludwigshafen gilt es zu rühren. So wird sie auch auf Touristik-Messen präsent sein, etwa auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, die vom 14. bis 22. Januar über die Bühne geht. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Organisation des Hafenfestes und des Kinderferienprogramms sowie die organisatorische Mitarbeit bei den internationalen Kunsthandwerker-Ausstellungen IBC, FORM, Sommer– und Herbst-Augenweide im und rund um das Zollhaus, die Betreuung der Gastgeber und Gäste und nicht zuletzt auch die Mitorganisation des erfolgreichen "Kirchenschiffs" der evangelischen und katholischen Kirche.

Anna Wildöer kommt zugute, dass sie in Sandra Domogalla auf eine langjährige Mitarbeiterin zählen kann, die jetzt als ihre Stellvertreterin fungiert. Des Weiteren gibt es eine Auszubildende, und auch eine neue Kraft soll die Touristinformation verstärken.

Die Tourismus-Chefin

Anna Wildöer wurde 1990 in Engen geboren und wohnt in Singen. Nachdem sie im Jahr 2010 dort am Hegau-Gymnasium Abitur machte, studierte sie BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie (Fachrichtung Destinations- und Kurorte-Management) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ihre praktische Ausbildung absolvierte sie von 2011 bis 2014 in der Tourist-Information Bodman-Ludwigshafen. In ihrer Freizeit ist sie Saxophonistin: Sie spielt beim Musikverein Beuren a.d.A. und ist dort auch im Vorstand tätig. Außerdem ist sie aktives Mitglied des TV Rielasingen – Abteilung Volleyball. Sie wird in der Touristinformation von Sandra Domogalla vertreten, die in der Tourist-Information für die Klassifizierung der Unterkünfte verantwortlich ist.