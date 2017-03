Bodman-Ludwigshafen Wassersportfreunde reparieren Seeuferwege

Rechtzeitig vor dem Beginn der Wandersaison bringen zahlreiche Mitglieder der Wassersportfreunde Ludwigshafen die Wege am Seeufer in Ordnung.

Die Wassersportfreunde Ludwigshafen sind seit ihrer Gründung vor 45 Jahren um ein sauberes Seeufer bemüht. So steht alljährlich zum Frühlinsanfang eine Seeputzete auf ihrem Programm. Die Seeuferwege vom Waschplatz in Ludwigshafen bis zur Aachbrücke, die durch die Unbilden des Winters gelitten haben, werden in Ordnung gebracht und komplett gesplittet, sodass die Wanderfreunde saubere Wege, insbesondere durch das Naturschutzgebiet, vorfinden. Auch die Uferanlagen in Ludwigshafen, wo sich der Hafen der Wassersportfreunde befindet, werden gereinigt.

Trotz des unfreundlichen Wetters hatten sich wieder nahezu alle Mitglieder am Sammelpunkt beim Campingplatz Schachenhorn eingefunden, wo die Aktion ihren Anfang nahm. Vorsitzender Kurt Pfundner, der für die Logistik verantwortlich zeichnete, informierte die in kleinere und größere Arbeitskolonnen eingeteilten Saubermänner und -frauen, die schon am frühen Morgen mit Rechen, Hacken und Schaufeln und drei Traktoren zur Stelle waren, über ihre Aufgaben. Tags zuvor waren von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Tonnen von Splitt herangekarrt worden. Die Arbeiten konnten dank der großen Beteiligung bereits in den Nachmittagsstunden abgeschlossen werden.

Die Uferwege vom Waschplatz in Ludwigshafen bis zur Aachbrücke auf Gemarkung Bodman hatten unter den Unbilden des Winters arg gelitten. Eine Arbeitskolonne nahm sich die Instandsetzung des Weges vom Campingplatz bis zur Aachbrücke vor, eine zweite den Uferweg ab dem Campingplatz bis zum Waschplatz und eine dritte beschäftige sich mit der Reinigung des Seeufers am Steg der Wassersportfreunde unter Einbezug des benachbarten kleinen Binnenhafens in den hinteren Uferanlagen des Schlössleparks. Hatte es bis in den frühen Morgen geregnet, schloss der Himmel pünktlich zu Beginn der Reinigungsaktion seine Schleusen, sodass die Arbeiten bei trockenem Wetter vonstatten gehen konnten.

Die zum Teil stark strapazierten Wege wurden komplett gesplittet. Sumpfige Stellen, die sich durch die starken Regenfälle gegenüber dem vergangenen Jahr vermehrt gebildet hatten, mussten einer aufwändigen Sonderbehandlung unterzogen werden. Obgleich die Seeuferwege als radfreie Spazierwege ausgeschildert sind und ein extra gut ausgebauter Radweg Richtung Bodman und Espasingen besteht, werden die Wanderwege fast regelmäßig mit Fahrrädern und Mountainbikes befahren. Diese hinterlassen entsprechende Spuren, was von Wanderern immer wieder beanstandet wird.

Einladung als Dank

Vorsitzender Kurt Pfundner und seine Vorstandskollegen waren mit dem Ablauf der Reinigungsaktion hoch zufrieden. "Ostern kann kommen und damit auch die Wanderfreunde", so Kurt Pfundner. Die tüchtigen Arbeiter wurden auf dem Außenbereich des Campingplatzes mit einem Vesper aus der Vereinskasse belohnt. (fws)