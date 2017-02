Bodman-Ludwigshafen Was mich bewegt: Carla Bickel und Nico Koch wollen Landesbeste im Handball werden

Die beiden Jugendlichen betreiben ihren Sport mit Leidenschaft. Sie trainieren täglich und spielen parallel in mehreren Mannschaften.

Sie sind ehrgeizig: Die beiden Schüler Carla Bickel, 13 Jahre, und Nico Koch, 14 Jahre, spielen Handball beim TSV Bodman. Doch im Gegensatz zu ihren Vereinskameraden genügt es ihnen nicht, nur in der Mannschaft zu spielen. Fast täglich packen sie ihre Trainingstasche. Entweder geht es unter der Woche mit dem Rad in die Sporthalle oder es geht mit dem Eltern-Taxi nach Allensbach oder nach Salem.

Auf der Suche nach anspruchsvolleren Gegnern trainieren die Nachwuchssportler mal hier und mal da. Dass sie sich damit eine Mehrfachbelastung aufladen, stört die Jugendlichen wenig. Der Erfolg im Handball hat Priorität: "Ein Spiel ist schon ein Grund, andere Verabredungen abzusagen", sagt Carla. Die Spielpläne für die jeweilige Saison stünden im Voraus schon fest und wenn sich dann kurzfristig eine Geburtstagsparty ankündige, so müsse diese leider ausfallen, sagt sie. Freizeit gibt es für die Jugendlichen nicht. "Wir trainieren vier Mal in der Woche", sagt Carla. "Dazu kommen an den Wochenenden die Spiele und das Auswahltraining", ergänzt Nico. Die Bezirksauswahl Bodensee besteht aus den besten Spielern der Vereine eines Regierungsbezirks und trainiert in Allensbach (Frauen) und Salem (Männer). Während diese Sondertrainings nur alle zwei oder drei Wochen stattfinden, gibt es fast jedes Wochenende ein Spiel. "Vor allem bei Heimspielen habe ich manchmal sogar zwei Spiele an einem Tag", sagt Nico. Viel anstrengender fände er das aber nicht. Carla hat mit ihrer Mitgliedschaft in drei verschiedenen Mannschaften ein ganz anderes Problem: "Ich darf nur an zwei Spielen innerhalb von 48 Stunden teilnehmen", sagt sie.

Da müsse sie, gemeinsam mit ihren Trainern, jedes Mal aufs Neue abwägen, wo sie am dringendsten gebraucht werde. "Am liebsten würde ich natürlich mit allen drei Mannschaften spielen", sagt Carla. Schließlich mache ihr das Spielen Spaß. Es komme selten vor, dass er mal keine Lust auf Handball habe, sagt auch Nico.

Nico hat die Leidenschaft für den Handballsport praktisch vererbt bekommen. Seine Eltern waren beide im Handball aktiv und sein Vater, Udo Karwath, ist Jugendtrainer der Handballabteilung des TSV Bodman. Entgegen des Klischees, dass sich die Kinder von Elterntrainern nichts beibringen lassen, habe er damit aber keine Probleme, sagt Nico. Carla hat den Handball über Freundinnen für sich entdeckt, die zu diesem Zeitpunkt schon vier Jahre lang in der Mannschaft spielten. Doch nachdem sie die Grundlagen erlernt hatte, habe sich schnell gezeigt, dass sie den Vorsprung nicht nur aufholen, sondern die Kameradinnen auch überholen würde. "Wenn man wirklich eine Begabung für Handball hat, dann zeigt sich das sehr schnell", sagt sie. Doch auch Fleiß und Ehrgeiz spielen eine Rolle: "Der Wille zur Verbesserung muss schon da sein", sagt Carla. Sonst komme man nicht weiter.

Beide Schüler spielen neben ihrer Stammmannschaft auch eine Altersklasse höher. Bei den Gleichaltrigen würden sie nicht genug gefordert, sind sie sich einig. "Wenn man merkt, dass die anderen nicht so gut sind, dann gibt man automatisch nicht sein Bestes, sondern passt sich an", erklärt Carla. Doch auch die Älteren genügen nicht als Herausforderung. "In Bodman kann ich nur in der Bezirksliga spielen, in Allensbach aber in der nächsthöheren Südbadenliga", sagt sie und fügte ihrem Trainingsplan so noch eine dritte Mannschaft hinzu. Auch Nico wird spätestens in diesem Jahr die Mitgliedschaft in einer weiteren Mannschaft anstreben. Zwar spielen die Männer der B-Jugend in Bodman derzeit in der Südbadenliga. Aber Konstanz spiele in der Oberliga Baden-Württemberg, die das nächste Ziel sei, erklärt sein Vater und Trainer Udo Karwath. Für die ehrgeizigen Jugendlichen ist die Oberliga der einzig logische Schritt. Sie wollen zu den Besten des Landes gehören.

