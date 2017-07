Bodman-Ludwigshafen WM-Teilnahme in Oslo: 5000 Euro Gemeinde-Zuschuss für TVL-Showteam Blues Brothers

WM-Teilnahme in Oslo: 5000 Euro Gemeinde-Zuschuss für TVL-Showteam Blues Brothers

Das Ludwigshafener Showteam "Blues Brothers" erhält für seinen Weltmeisterschaftsauftritt in Oslo 5000 Euro Unterstützung von der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.

Das Showteam "Blues Brothers" des TV Ludwigshafen steht vor seinem dritten Weltmeisterschaftsauftritt bei der Weltgymnaestrada, zu dem der Weltturnverband (FIG) seine Mitgliedsverbände zum internationalen Wettbewerb, der "Gym for Life World Challenge", der Weltmeisterschaft der Showgruppen, eingeladen hat. Die Mannschaft des TV Ludwigshafen wurde vom Deutschen Turnerbund hierfür nominiert, da sie sowohl 2015 als auch 2016 die deutschen Qualifikationskriterien erfüllt hat.

Die 20 Mitglieder der Showgruppe trainieren unter Leitung von Alessandro und Michaela Ribaudo seit Jahren sehr intensiv und vertreten ihren Verein, die Gemeinde und den Verband sowohl national wie international. Die Auftritte im Ausland sind mit hohen Kosten verbunden. Da es sich bei dieser Sportart um keine Disziplin des olympischen Spitzensports handelt, gibt es vom Deutschen oder Badischen Sportbund keine finanzielle Unterstützung. Die Kosten für Teilnehmergebühr plus Übernachtung im Athletendorf mit einer Mahlzeit betragen 590 Euro pro Person. Der Transfer vom Flughafen und der Flug belaufen sich auf durchschnittlich 450 Euro pro Person. Die Kosten für Wettkampfkostüme, Wettkampfmaterialien und den Gerätetransport nach Norwegen sind hierbei nicht eingerechnet. Der TVL hat in der Vergangenheit bei nationalen Wettkämpfen immer abhängig von seinen Möglichkeiten einen Teil der jährlichen Kosten (Anreise, Übernachtung) übernommen. Die Kosten für solche internationalen Großereignisse fallen allerdings in eine ganz andere Kategorie.

Der TVL hat deshalb bei der Gemeinde einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für sein Showteam "Blues Brothers" gestellt, der in der jüngsten öffentlichen Sitzung behandelt wurde. Bereits 2013 für den Auftritt in Kapstadt hatte die Gemeinde 50 Prozent der nicht durch den TVL und Sponsorengeldern abgedeckten Kosten übernommen, die pro Sportler damals bei etwa 1470 Euro lagen. Die Kosten für Oslo belaufen sich nun auf insgesamt 20 000 Euro und je Teilnehmer auf rund 1040 Euro.

Im Gemeinderat wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Mitglieder des Show Teams Botschafter der Gemeinde sind und man es auch diesmal an Unterstützung nicht fehlen lassen wolle. Es entspann sich eine Diskussion über die bei der Gemeinde bestehende Zuschuss-Richtlinien. Diese beziehe sich prinzipiell auf die kulturelle und sportliche Förderung jugendlicher Mitglieder bei Vereinen. Von der Kapstadt-Regelung nahm der Gemeinderat Abstand und sprach sich einstimmig für die Gewährung eines Festbetrages für das TVL-Showteam in Höhe von 5000 Euro für die WM-Teilnahme aus.

Der TVL lädt alle Freunde des Sports am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr in die Turnhalle zur Generalprobe des Auftritts des Showteams "Blues Brothers" bei der Weltmeisterschaft in Norwegen ein. Der Eintritt ist frei.