Bodman-Ludwigshafen Vorfreude auf das Oldtimer-Treffen

Das See-Ende steht nach dem Hafenfest vor einem weiteren großen großen Ereignis.

Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, geht in den gesamte Uferanlagen das 29. internationale Oldtimertreffen über die Bühne. Der Motorsportclub (MSC) Sernatingen Oldtimerfreunde hat diese überregionale Veranstaltung jetzt offiziell ausgeschrieben. Demnach dürfen nur Fahrzeuge angemeldet werden, die mindestens 40 Jahre alt und amtlich zugelassen sind, heißt es in der Ausschreibung. Es finden strenge Kontrollen statt. Wie in jedem Jahr können sich alle zwei-, drei -und vierrädrigen Fahrzeuge beteiligen. Nicht erlaubt sind Lastwagen. Für Fahrzeuge der Baujahre 1979 bis 1993, die sogenannten Youngtimer, wird ein eigener Parkplatz zur Verfügung gestellt.

Wie der Vorsitzende des MSC Sernatingen, Dieter Jänicke, mitteilt, werden wieder mehr als 750 Fahrzeuge erwartet. Vom Goggomobil bis zum Adenauer, vom 500 K bis zum Riley Special, vom Quikly zum D-Rad und vom Kramer bis zum Hanomag-Schnellläufer wird alles dabei sein. Die Teilnehmer dürften sich darüber freuen, dass auch in diesem Jahre kein Nenngeld verlangt wird. Die Vereinsleitung macht darauf aufmerksam, dass aus Platzgründen Zelte und Pavillons auf dem Veranstaltungsgelände nicht mehr erlaubt sind, und bittet um Verständnis für diese Maßnahme.

Bevor die Mitglieder des MSC durch das Oldtimertreffen voll in Beschlag genommen werden, werden noch zwei bedeutende vereinsinterne Veranstaltungen durchgeführt. Am Wochenende Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli, findet die Damenausfahrt statt. Sie führt quer durch den Schwarzwald. In Wolfach gilt der Besuch der dortigen Dorotheenhütte, wo den Gästen durch eine fachkundige Führung die Kunst und Geschichte der Glasbläserei vermittelt wird. Zuvor wird in Schiltach die historische Badausstellung besichtigt. Los geht die Schwarzwaldfahrt am Samstag, 1. Juli, um 8 Uhr am Bahnhof in Ludwigshafen.

Die sogenannte Bubentour der Männer ist für das Wochenende Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, terminiert. Auch sie hat den Schwarzwald, genauer gesagt, Höfen an der Enz, zum Ziel, wo auch übernachtet wird. Am Sonntag, 16. Juli, geht es zuerst nach Beiersbronn, ehe eine Besichtigung des Porschemuseums in Stuttgart auf dem Programm steht. Über die Schwäbische Alb führt der Weg wieder zurück in Richtung Heimat. Die Abfahrt zur Bubentour in Ludwigshafen ist am Samstag, 15. Juli, um 9 Uhr am Bahnhof in Ludwigshafen. Anmeldungen sind nur noch auf persönliche Anfrage beim Vereinsvorsitzenden Dieter Jänicke möglich.