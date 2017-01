Bodman-Ludwigshafen Vom Fußballplatz ins Kinderdorf: Ukrainer Sergiy Kosar absolviert FSJ am Bodensee

Eigentlich kam Sergiy Kosar nach Deutschland, um hier seine Fußballkarriere voranzutreiben. Über Umwege landete der 24-Jährige in Deutschland im Pestalozzi Kinderdorf in Ludwigshafen – und sieht im sozialen Bereich auch seine Zukunft.

Ursprünglich wollte Sergiy Kosar in Deutschland Fußball spielen, so wie er es schon in seiner Heimat, dem ukrainischen Lemberg getan hat. Dort kickte er als Profifußballer für den FC Skala. Als er im Herbst vergangenen Jahres nach Deutschland kam, wollte er seine Karriere hier fortsetzen. Doch anstatt auf dem Rasen landete er im Pestalozzi Kinderdorf. Seit September absolviert der 24-Jährige dort ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Dass der junge Ukrainer erst in Stockach und schließlich in Ludwigshafen landete, hat er der Managerin der Jungen Philharmonie der Ukraine, Iolana Prischlak, und dem Veranstalter der Stockacher Meisterkonzerte, Georg Mais, zu verdanken. Die Musiker der Jungen Philharmonie kommen aus seiner Heimatstadt Lemberg. Prischlak erkundigte sich im Auftrag des jungen Mannes, ob es für ihn in Deutschland nicht eine Möglichkeit gebe zu arbeiten. Mais, der auch Mitglied bei den Rotariern ist, hörte sich um. Über ein Gespräch mit Mitarbeitern des Pestalozzi Kinderdorfs landete Kosar schließlich als FSJ-ler im Dienst des Kinderdorfes.

Seit September bewohnt Kosar nun eine kleine Wohnung in Ludwigshafen. Seinen Dienst verrichtet er im sogenannten Refugium des Kinderdorfes, in dem in zwei Gruppen 16 unbegleitete minderjährige Asylbewerber leben. Im Team mit einer Sozialarbeiterin ist Kosar zuständig für acht Jungen zwischen 15 und 17 Jahren. Von 12 bis 20 Uhr hilft er den Jugendlichen bei den Hausaufgaben, treibt mit ihnen Sport, organisiert und begleitet Ausflüge.

Dass Kosar am Ende im Kinderdorf und nicht im Fußballverein landete, gab für ihn den Ausschlag, eine neue Richtung einzuschlagen: Ab September, wenn sein FSJ beendet ist, strebt der 24-Jährige eine Ausbildung zum Sozialarbeiter an. Ein ukrainisches Diplom als Sportlehrer hat er bereits in der Tasche. In seiner Heimat habe er eine entsprechende Ausbildung absolviert, wie er erzählt. Dem Fußball gänzlich den Rücken gekehrt hat Kosar jedoch nicht: In seiner Freizeit spielt beim FC Überlingen in der Bezirksliga.

Auch die Menschen, die ihm den Neuanfang in Deutschland ermöglicht haben, hat der 24-Jährige nicht vergessen. Anlässlich des Neujahrskonzertes im Rahmen der Stockacher Meisterkonzert-Reihe trat wieder die Junge Philharmonie aus Lemberg auf – und dieses Mal war Kosar mit von der Partie, als Dolmetscher und bei der Organisation. "Über die Gelegenheit, endlich mal wieder ukrainisch zu sprechen, habe ich mich gefreut", erzählt Kosar, der die Junge Philharmonie auch schon ein paar Mal im heimischen Lemberg hörte. Nach dem Neujahrskonzert in Stockach begleitete er die jungen Musiker zum nächsten Auftritt in Pfullendorf. Mit einigen von ihnen habe er Adressen ausgetauscht.

Die ukrainische Philharmonie kehrt am 9. Januar nach ihrer Deutschland-Tournee zurück nach Lemberg. In diese Zeit fällt auch der erste Heimaturlaub von Kosar. "Dort werde ich mich noch am gleichen Tag mit ihnen treffen", erzählt der junge Ukrainer, der sich selbst "schon ein wenig wie ein Deutscher" fühlt. Deutschland sei super, in jeder Hinsicht, schwärmt er. Dass viele Menschen hier inzwischen Angst vor Ausländern haben, stimme ihn traurig. Was hier anders ist als in der Ukraine? "Alles", antwortet Kosar spontan. Von der Kultur bis zur Lebensqualität unterscheide sich seine neue Heimat sehr von der alten. Das Einzige, das er vermisst, sei Borstsch, eine deftige Krautsuppe, die er beim Besuch in Lemberg im Kreise seiner großen Familie will.





