Auch wenn die Vogelgrippe nach der ersten Beunruhigung etwas in den Hintergrund gerückt ist, ist sie nach wie vor eine große Gefahr für Nutzgeflügel. Bei einem Verdacht auf Vogelgrippe ist die Gemeindeverwaltung Bodman-Ludwigshafen unter Telefon (0 77 73) 93 00 18 zu informieren.

Update: Anders als wir in einer vorigen Version dieses Artikels berichtet hatten, hat es in Bodman-Ludwigshafen in diesem Jahr bereits rund 20 Vogelgrippe-Fälle gegeben. Dies bestätigte Ralf Volber vom Ortsbauamt auf Nachfrage. Der letzte Fall sei ihm am Donnerstagmorgen berichtet worden. Die Gefahr durch Vogelgrippe sei noch nicht gebannt. Die ersten Fälle in der Gemeinde seien ihm zeitgleich mit den anderen am Bodensee aufgefallenen Fällen gemeldet worden, sagt Volber. Anfang November waren zahlreiche Fälle im Kreis Konstanz sowie im Bodenseekreis bekannt geworden. Das Landwirtschaftsministerium hatte daraufhin eine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet. Der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen können alle etwaigen Vogelgrippe-Fälle unter dieser Telefonnummer gemeldet werden: (07773) 930018.

Entwarnung gibt es nicht. Die Stallpflicht für Nutzgeflügel gilt weiterhin uneingeschränkt. Glücklicherweise ist bei den Wasservögeln am Überlinger See und insbesondere in der Bodmaner Bucht und in den Häfen, wo sich derzeit Tausende Wasservögel tummeln, alles noch im grünen Bereich. Aufmerksam wird das Seeufer auf eventuell kranke oder tote Vögel beobachtet. Falls solche gefunden werden, dürfen sie nicht angefasst werden und müssen unverzüglich unter Angabe der genauen Fundstelle der Gemeindeverwaltung unter (0 77 73) 93 00 18 gemeldet werden.

Unter dieser Sondernummer meldet sich auch an Wochenenden der jeweils zuständige Mitarbeiter. „Bitte keine andere Nummer anwählen“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Der Mitarbeiter der Gemeinde veranlasst im Verdachtsfall den Transport des oder der toten Tiere zur Untersuchung. Hinweise auf kranke Wasservögel können zum Beispiel kein Fluchtverhalten, gesträubtes Gefieder, verklebte Augen und andere Auffälligkeiten geben. Solche Tiere dürfen nicht selbst eingefangen werden, sondern es sind der Mitarbeiter der Gemeinde und der zuständige Jäger zu verständigen.

Die Gemeindeverwaltung weist in diesem Zusammenhang auf das Fütterungsverbot der Seevögel sowie auf die Leinenpflicht für Hunde hin, wie dies in der Polizeiverordnung der Gemeinde geregelt ist. Immer wieder werden Personen in Begleitung von Kindern beim Füttern von Wasservögeln beobachtet, so zuletzt am Sonntag in Ludwigshafen, als in den Uferanlagen beim sogenannten Häfele im Bereich des Hafens der Wassersportfreunde stollenweise altes Brot an Schwäne, andere Wasservögel und Möwen verteilt wurde.

In der kalten Jahreszeit versammeln sich insbesondere im Hafen beim Zollhaus und vor den Uferanlagen im Schlösslepark Scharen von Blässhühnern (Belchen) und Reiherenten. Gerade bei der Reiherente hat die Vogelgrippe bundesweit zahlreiche Todesfälle verursacht. In der Regel sind Vogelgrippe-Viren für den Menschen nicht gefährlich. Viren sind aber auch Meister darin, sich anzupassen. Durch Mutationen kommt es immer wieder vor, dass sie ihre Eigenschaften ändern und dann doch auch für den Menschen gefährlich werden können. Heute kennt man über 15 Vogelgrippe-Varianten. Genau so eine Mutation sollen Virologen jetzt nachgewiesen haben. Forscher befürchten, dass sich schon mehr der mutierten Viren im Umlauf befinden.“ Zur Panik besteht kein Anlass, es sollten aber alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um ihr Ausbreiten zu verhindern“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung.