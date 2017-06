Bodman-Ludwigshafen Vermisste Schwimmerin taucht wieder auf

22 Einsatzkräfte und sogar der Rettungshubschrauber suchen am See-Ende. Schwimmerin entschuldigt sich, sie habe sich auf einem Boot aufgehalten

Bodman-Ludwigshafen (fws) Die Leitstelle hat die DLRG in Bodman am Montag Abend alarmiert, nach einer im Strandbad Ludwigshafen vermisst gemeldeten Schwimmerin zu suchen. Diese sei, so die Mitteilung, um circa 17 Uhr vom Badesteg aus Richtung Seemitte geschwommen und von dort nicht zurückgekehrt. DLRG-Boote aus Bodman, Wallhausen und Konstanz, Einsatztaucher aus Bodman, die Wasserschutzpolizei, der Rettungsdienst und sogar der Rettungshubschrauber Christoph 45 wurden in Marsch gesetzt. Um 18.30 Uhr gab es laut DLRG plötzlich Entwarnung. Die vermisste Schwimmerin sei im Strandbad Ludwigshafen wohlbehalten aufgetaucht. Sie habe sich zwischenzeitlich auf einem Boot aufgehalten, hieß es in der Mitteilung.