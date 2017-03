vor 1 Stunde SK Bodman-Ludwigshafen Unfallflucht in der Hafenstraße: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrer ist in Ludwigshafen in der Hafenstraße auf Höhe eines Hotels gegen einen Lichtmasten und eine Glaskuppel geprallt. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

