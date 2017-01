Bodman-Ludwigshafen Unfallflucht: Autofahrer prallt in Treppengeländer und fährt einfach weiter

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Sonntag gegen 0.25 Uhr in der Ortsmitte von Ludwigshafen.

Demnach war der unbekannte Autofahrer auf der Bundesstraße 31 aus Stockach kommend unterwegs. In Ludwigshafen kam er dann offenbar auf der schneeglatten Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab. An einem Gebäude prallte er in zwei Treppengeländer und fuhr dann einfach davon. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Stockach erbeten, unter Telefon (077 71) 93 91 0.