Bodman-Ludwigshafen Unfall nach Ausweichmanöver

Weil ein Auto an einer Einmündung liegen geblieben ist, musste ein anderer Autofahrer ausweichen. Dabei kam es zu einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 6102 in die K 6101 zwischen Bodman und Ludwigshafen, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach bemerkte ein Autofahrer, der aus Richtung Espasingen unterwegs war, zu spät, dass ein Auto wegen eines an der Einmündung liegengebliebenen Fahrzeugs halten musste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der erste Autofahrer auf die Gegenfahrbahn aus und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.