Bodman-Ludwigshafen Unfall mit mehreren tausend Euro Schaden: Autofahrerin gerät auf B 31 auf die Gegenfahrbahn

Eine 59-jährige Frau ist am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der B 31 von Sipplingen nach Stockach mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und hat einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, prallte die Frau mit ihrem Wagen gegen die Leitplanken der Straße und danach gegen den Kotflügel eines entgegenkommenden Autos. Dessen Fahrer habe erfolglos versucht, auszuweichen und den Zusammenstoß zu verhindern. Danach prallte der Wagen der 59-Jährigen noch einmal gegen die Leitplanken bevor er zum Stehen kam, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 19 000 Euro.