Bodman-Ludwigshafen Umfrage: Gäste loben den Aufenthalt am See-Ende

Eine Gästeumfrage der Touristinformation zeigt, aus welchen Gründen Besucher in Bodman-Ludwigshafen Urlaub machen. Die schöne Landschaft ist zum Beispiel ein Grund.

Die Übernachtungsszahlen in der Seegemeinde nehmen von Jahr zu Jahr zu und lagen im vergangenen Jahr bei nahezu 160 000. Die Touristinformation der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat im vergangenen Jahr eine Gästebefragung durchgeführt. Eine der wichtigsten Fragen war dabei, ob das Angebot zur kostenlosen Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am gesamten deutschen Bodenseeufer trotz erhöhter Kurtaxe auf 2,50 Euro genutzt werden wird. 73 Prozent haben das bejaht oder eine Nutzung in Aussicht gestellt. Das kostenlose ÖPNV-Angebot der VHB-Gästekarte wurde im Jahr 2016 ebenfalls häufig genutzt (59 Prozent). Wie die Tourist-Information in einem Schreiben mitteilt, war das Ziel der Gästeumfrage, die Werte, Interessen und das Verhalten der Gäste zu evaluieren. Die Ergebnisse sollen helfen, touristische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, um die Produktentwicklung und Marketingmaßnahmen an die Erwartungen des Gastes anzupassen und somit die Gästezufriedenheit langfristig zu steigern. 167 Übernachtungsgäste und 17 Tagesgäste wurden befragt.

Eine wichtige Erkenntnis aus der Umfrage ist, dass 76 Prozent der Gäste in Bodman-Ludwigshafen in Ferienwohnungen übernachten. Dies liege wahrscheinlich daran, dass es mehr Ferienwohnungen als Hotels oder Pensionen in der Gemeinde gibt. Die Gäste werden auf ihre Urlaubsunterkünfte im Internet (60 Prozent) oder durch das Unterkunftsverzeichnis (23 Prozent) aufmerksam. Auch die Buchung wird mittlerweile meist direkt online oder per E-Mail durchgeführt (46 Prozent).

Da viele ältere Touristen in Bodman-Ludwigshafen zu Gast sind, wird aber auch immer noch oft telefonisch gebucht (40 Prozent). Heraus kam bei der Befragung zudem, dass Bodman-Ludwigshafen vor allem wegen der Ruhe und Erholung geschätzt wird (85 Prozent). 44 Prozent der Befragten schätzen die Wandermöglichkeiten.

Bodman-Ludwigshafen ist ein Urlaubsort mit vielen treuen Gästen. So verbringen 73 Prozent seit mehr als zehn und bis zu 50 Mal hier ihre Ferien. Nach wie vor reisen die meisten Urlauber mit dem Auto (94 Prozent) an. Die Leistungen der Gastronomie wurden überwiegend mit sehr gut und gut beurteilt. Dass prähistorische Pfahlbauten zum UNESCO Weltkulturerbe zählen, war 71 Prozent der Befragten bekannt, doch nicht ausschlaggebend für den Urlaub. Die befragten Tagesgäste kamen überwiegend aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, Villingen-Schwenningen, dem Großraum Stuttgart und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die meisten kamen zur Besichtigung der Lenk-Reliefs.