Bodman-Ludwigshafen Turnverein Ludwigshafen schreibt Erfolgsgeschichte fort

Die Showgruppe Blues Brothers bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in Oslo vor.

Ludwigshafen – Über Platzmangel bei den Hauptversammlungen können sich in diesen Tagen nicht viele Vereine beklagen. Der Turnverein Ludwigshafen (TVL) jedoch interessiert seine Mitglieder so sehr, dass die 106. Versammlung die Kapazitäten des Gasthaus Krone zu sprengen drohte. Der mitgliederstärkste Verein der Seegemeinde bietet ein großes Angebot. Neben der umfangreichen Breitenarbeit gilt das besondere Augenmerk dem Leistungssport im Turnen, Badminton und Volleyball. Während der Versammlung zeigten die Leiter, im Vereins sind 34 Übunsgsleiter tätig, der einzelnen Gruppen mit Videos ihre Ausbildungsarbeit. 59 Mitglieder durften an diesem Abend eine Ehrung entgegen nehmen. Die Zahl seiner Mitglieder erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 37 auf jetzt 701. So zählen die Jüngsten gerade Mal vier Jahre und die älteste Teilnehmerin an der Frauengymnastik hat ihr 90. Lebensjahr bereits überschritten.

Klaus Lembcke , der jetzt im 22. Jahr seiner Tätigkeit als Vorsitzender steht, eröffnete die Sitzung mit der traurigen Nacht des verstorbenen Ehrenmitglieds Hildegard Lindenmayer, die viele Jahre zu den Stützen des Vereins zählte. Der Bericht der Schriftführerin Christa Weiler spiegelte die Arbeit des vergangenen Vereinsjahres in allen Facetten wider. Von den 701 Mitgliedern sind 398 weiblich und 303 männlich. Sehr gut sieht es im Nachwuchsbereich aus. Bis zu sechs Jahren sind es 73 Kinder – 27 mehr als im Vorjahr – 135 Kinder sind es in der Altersgruppe 7 bis 14 und bei den 15- bis 18-Jähringen 53, ein Plus von zehn Jugendlichen.

Die seit 2007 bestehende Kooperation von Schule und TVL wird mit einer wöchentlichen Sportstunde praktiziert und von Michaela Lembcke geleitet. Die vor drei Jahre eingerichtete Geschäftsstelle habe sich bewährt. Martina Esser sei eine sehr engagierte Leiterin. Der TVL hat im vergangenen Jahr unter Leitung von Michaela und Klaus Lembcke das Forum Kinderturnen des Badischen Turnerbundes (BTB) ausgerichtet, das aus Kapazitätsgründen in der Jahnhalle in Stockach stattfand. Das Schauturnen am Hafenfest sowie die Vorführungen der Zumba-Gruppe unter Leitung von Sonja Noeske begeisterten die Zuschauer. Das Showteam Blues Brothers unter Leitung von Alessandro und Michaela Ribaudo startete mit einer neue Choreographie in Ulm für die Landesqualifikation des Badischen Turnerbundes und für das Bundesfinale des Deutschen Turnerbundes(DTB). Beim erreichten Bundesfinale in Neumünster qualifizierte sich das Showteam für die Weltmeisterschaft 2017 in Oslo, die vom 24. bis 30. Juli ausgetragen wird. Das Showteam begeisterte bei der Turngala in Konstanz mit einem fulminanten Auftritt. Der TVL war auch außerhalb seiner sportlichen Aufgaben auf gesellschaftlicher Ebene bei Festen und an der Fasnacht in enger Kooperation mit der Narrenzunft Seehasen präsent.

Ausführlich ging Alessandro Ribaudo auf Auftritte des Showteam Blues Brothers ein. Wie er ausführte, steht das Jahr 2017 ganz unter dem Vorzeichen zweier Großereignisse: Deutsches Turnfest im Juni in Berlin mit dem Bundesfinale und Gym for Life Word Challenge, Weltmeisterschaft in Oslo (Norwegen). "Man kann schon sagen, dass wir nach dem Erfolg in Kapstadt diesem Wettkampf seit vier Jahren entgegenfiebern und es wäre gelogen, wenn wir nicht auch in Oslo von einer Goldmedaille träumen, aber vorher stehen uns die vier intensivsten Monate bevor," so Ribaudo.

Neben dem Sportlichen stehe die besondere Herausforderung für Oslo auch darin, die Geräte nach Norwegen zu bekommen, was sich als sehr kompliziert und kostenintensiv herausstellt. Allein die Koste für die Teilnahme, Unterbringung und Flug lägen bei rund 25 000 Euro und die Delegationskleidung sei noch nicht dabei. Ribaudo machte deutlich, dass man um die Suche nach Sponsoren nicht herumkomme.

Schatzmeisterin Petra Haberstroh hat gut gewirtschaftet. Für sie sei es wichtig, ohne Defizit über die Runden zu kommen, wie sie sagte. Und dies ist 2016 gut gelungen. So konnte sie einen kleinen Überschuss nachweisen und die finanzielle Basis weiter festigen. Carolyn Trittel, die zusammen mit Franz Strittmatter die Kassengeschäfte überprüft hatten, haben grünes Licht für ihre Entlastung, die – auch für die Gesamtvorstandschaft- einstimmig erfolgte. Die Wahl unter Leitung von Bürgermeister Matthias Weckbach bezog sich lediglich auf die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und eines Kassenprüfers.

Alessandro Ribaudo wurde einstimmig in seinem Amt als Stellvertreter bestätigt. Neue Kassenprüferin anstelle der satzungsgemäß ausscheidenden Revisorin Carolyn Trittel wurde Bettina Keller. Franz Strittmatter bleibt noch ein Jahr im Amt. Einen Höhepunkt bildete die Ehrung verdienter Mitglieder durch den Hegau-Bodensee-Turngau (HBTG) den Badischen Turnerbund (BTB) und den Deutschen Turnerbund (DTB) sowie langjähriger Jubilare durch den Vorsitzenden Lembcke und seinen Stellvertreter Ribaudo.

Jubilare und Ehrungen durch die Verbände

Für die ehrenamtliche Tätigkeit vom Hegau-Bodensee-Turngau (HBTG), den Badischen Turnerbund (BTB) und den Deutschen Turnerbund (DTB) wurden ausgezeichnet: