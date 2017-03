Bodman-Ludwigshafen Turntalente im Trainingsendspurt: Blues Brothers bereiten sich auf Landesentscheid vor

In einer Woche geht das Showteam Blues Brothers beim Landesentscheid in Markdorf an den Start. Der SÜDKURIER hat die die international erfolgreiche Gruppe beim Training besucht.

Ein 20-köpfiges Schiff setzt sich kraftvoll in Bewegung. Flankiert von zwei weißen Segeln gleitet die Konstruktion aus Tüchern, Holzstangen, einem Barren und 20 in allen nur denkbaren Posen verschlungenen Männern und Frauen nach vorne. Während im Hintergrund Streicherklänge an Intensität und Lautstärke zunehmen, erklimmt Karim Charrad die Spitze. Dann ist es soweit: Als die epische Filmmusik ihren Höhepunkt erreicht, lässt sich der 35-Jährige vom höchsten Punkt des menschlichen Mastes aus nach hinten fallen – er verschwindet hinter dem Bauch des Schiffs und ist nicht mehr zu sehen.

Ein im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubender Moment. Doch als die Mitglieder des Showteams Blues Brothers sich wenig später aus ihrer Abschlusspose lösen, wirken sie noch nicht ganz zufrieden. In kleinen Gruppen gehen die Sportler noch einmal die einzelnen Schritte ihrer Choreografie durch. Ein junger Mann mit dunklen Haaren stellt gemeinsam mit seiner Partnerin eine Handstand-Pose nach, ein anderer greift in den grünen Magnesia-Eimer. Die Konzentration der 20 Trainingsteilnehmer ist greifbar.

"Im Moment bereiten wir uns auf den Landesentscheid vor", sagt Alessandro Ribaudo. "Am 11. März geht es in Markdorf um die Qualifikation für den Bundesentscheid." Gemeinsam mit seiner Frau Michaela hat der 43-Jährige die Leitung der Gruppe übernommen. Ribaudo ist Gründungsmitglied der Blues Brothers. Als Abwechslung zum klassischen Geräteturnen habe man vor acht Jahren eine eigene Show-Nummer einstudieren wollen, erzählt er. Aus einer eher spaßorientierten Truppe ist in Ludwigshafen seit 2009 eine ambitionierte Wettkampfmannschaft erwachsen. "Wir haben es geschafft, unser Niveau stetig zu steigern", blickt Ribaudo zurück. Die immer komplexeren Choreografien brachten dem Team im Laufe der Jahre nationale und internationale Titel ein.

"Ein Höhepunkt war die Weltmeisterschaft in Kapstadt", erzählt Jonas Schmid (24). In der Kategorie Kleingruppe mit schwerem Gerät gelang es den Blues Brothers, sich gegen 15 Konkurrenten durchzusetzen. Am Ende konnte man die Goldmedaille nach Ludwigshafen holen. Von ähnlichen Erfolgen träumen die Sportler auch bei der Weltmeisterschaft 2017. "Die findet dieses Mal in Oslo statt", berichtet Schmid. Doch bevor man im Juli den als Schirmherr geladenen norwegischen König Harald von den eigenen Akrobatikkünsten überzeugen kann, wartet noch jede Menge Arbeit.

"Vor größeren Wettbewerben trainieren wir bis zu viermal pro Woche", berichtet Ribaudo. Ein enormer Zeitaufwand, schließlich sind viele Blues Brothers zusätzlich im normalen Kunstturn-Betrieb eingespannt. "Wenn man alle Einheiten zusammenzählt, haben wir fünfmal in der Woche Training", berichten Sascha Garni (20) und Nils Holtschmidt (16). Normalerweise gehen die beiden für den TV Markdorf in der Oberliga an den Start. "Damit haben sie noch nicht mal den weitesten Anfahrtsweg", sagt Ribaudo und schmunzelt. "Ein anderes Gruppenmitglied, Markus Hügle, kommt extra aus Winterthur angereist."

Die Blues Brothers sind Sportler aus Leidenschaft. Denn auch wenn die Gruppe mittlerweile recht häufig für Gastauftritte bei Galas und Sportveranstaltungen gebucht wird – viel Geld lässt sich als Showteam nicht verdienen. Für Ribaudo und seine Mannschaft liegt der Reiz ihres Hobbys darin, gemeinsam an den Choreografien zu feilen. Bei ihrer aktuellen Nummer "Quantum Crescendo" wisse er zum Beispiel schon im Vorhinein, wann ein Raunen durch das Publikum geht.

Auf diese Reaktion hoffen die Ludwigshafener auch bei ihrem Auftritt in Markdorf. Damit beim Landesentscheid in einer Woche alles möglichst synchron abläuft, wird die Choreografie noch mehrere Male durchgeprobt. Um 21.30 Uhr ist dann Schluss in der Schulsporthalle. "Morgen Abend üben wir weiter", verabschiedet sich Alessandro Ribaudo mit einem Lächeln.

Rendezvous der Besten

Der diesjährige Landesentscheid in der Kategorie Show-Wettbewerb findet am kommenden Samstag, 11. März, in der Halle am Bildungszentrum in Markdorf statt. Ausrichter ist der Badische Turner-Bund zusammen mit dem TV Markdorf. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Aus der unmittelbaren Umgebung gehen das Showteam Blues Brothers aus Ludwigshafen und eine Gruppe des TV 08 Jahn Zizenhausen an den Start. Die Veranstalter versprechen ein Feuerwerk aus Turnen, Tanz und Akrobatik. (das)