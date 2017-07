Bodman-Ludwigshafen Trauer um Bertold Kunzelmann: Der Forstleiter beeindruckte früh mit seinem Sinn für ökologische Belange

Der ehemalige Revierleiter Bertold Kunzelmann ist jetzt 88-jährig gestorben. Er blieb dem gräflichen Haus bis in seine letzten Lebenstage treu verbunden

Bodman – Die Bürger von Bodman und das gräfliche Haus trauern um Bertold Kunzelmann, der im Alter von 88 Jahren starb. Mehr als 45 Jahre lang stand er als Forstmann in gräflichen Diensten. Als Revierleiter war ihm die Betreuung und Verwaltung der umfangreichen Waldgebiete anvertraut. Dazu war er Jäger und Heger. Auch als er 1994 in den Ruhestand trat, blieb er dem gräflichen Haus bis in die letzten Lebenstage treu verbunden. Er fehlte bei keinem Neujahrsempfang und verfolgte stets interessiert das Geschehen in den gräflichen Betrieben. Wilderich Graf von und zu Bodman verlieh ihm 1989 das Ehrenzeichen seines Hauses, eine Auszeichnung, die nur selten vergeben wird.

Der Verstorbene entstammte einer engagierten Forstfamilie. Schon sein Vater war in der von Bodmanschen Forstverwaltung tätig und leitete den Forstbezirk Langenrain. Am 26. November im damaligen Forsthaus auf dem Spittelsberg geboren, wurde Bertold Kunzelmann nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Konstanz zum Wehrdienst einberufen und konnte erst 1946 eine forstliche Lehre beginnen, die er an den Forstämtern Konstanz und Todtmoos absolvierte und 1949 mit der erfolgreichen Prüfung zum mittleren Forstdienst abschloss. Bereits am 15. Juni 1948 war er von Johannes Maria Graf von und zu Bodman in seine Forstverwaltung übernommen und nach seiner Ausbildung mit der Leitung eines Forstdienstbezirks betraut worden. Der junge Forstwart stellte den ihm anvertrauten Forstbezirk auf nachhaltigen Forstbetrieb um, indem er ökologische Gesichtspunkte ebenso berücksichtigte wie die wirtschaftlichen Interessen des Waldeigentümers.

Die ersten befestigten Fahrwege wurden gebaut und eine Grunderschließung als Voraussetzung für die Bestandespflege geschaffen. Bertold Kunzelmann war es zu verdanken, dass schon nach kurzer Zeit alle Revierteile einen mustergültigen Pflegezustand aufwiesen. Verdient machte er sich um die Pflege der Bodenschutzwälder an den Molassehängen zum Überlinger See.

Auch auf gesellschaftlicher Ebene war der Verstorbene präsent. 41 Jahre lang war er Sänger beim Kirchenchor der Pfarrei St. Peter und Paul und ebenso lange gehörte er dem CDU-Ortsverband als Mitglied an. Schließlich war er, solange es seine Kräfte erlaubten, leidenschaftlicher Golfspieler und Kegler.

Das Seelenamt für Berthold Kunzelmann findet am Dienstag, 4. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt, wobei sich der Kirchenchor mit der Begleitung des Gottesdienstes von seinem langjährigen Sänger verabschieden wird. Seine letzte Ruhestätte findet der Verstorbene in der Waldruh St. Katharinen.