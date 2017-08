Bodman-Ludwigshafen Toller Empfang für die Blues Brothers in Ludwigshafen

Die Showgruppe errang die Goldmedaille bei der World Gym for Life Challenge 2017 in Norwegen. Die Rückkehr nach Deutschland wurde zu einem triumphalen Einzug in den Ludwigshafener Uferpark.

Kaum hatten die Kunsthandwerker der Sommeraugenweide am Sonntagabend wieder ihre Koffer, standen die Uferanlagen erneut im Zeichen eines besonderen Ereignisses. .Auf offenen Cabriolets des MSC Sernatingen Oldtimerfreunde und unter den Klängen des Musikvereins hielten die Goldmedaillengewinner der Showgruppe Blues Brothers unter dem frenetischen Beifall vieler Bürgerinnen und Bürger Einzug in den Uferpark zwischen Narrenbrunnen und Zollhaus.

Die Gemeinde und der TV Ludwigshafen hatten zuvor alles für einen würdigen Empfang der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler vorbereitet. Viele schwenkten Bundesfähnchen und begrüßten so die erfolgreichen Athletinnen und Athleten, allen voran Bürgermeister Matthias Weckbach, der noch rechtzeitig von seiner mehrtägigen Bergtour zurückgekehrt war. Freudestrahlend ging er auf den Coach der Showgruppe, Alessandro Ribaudo, zu und nahm ihn lange in die Arme.Die Ressortleiterin Show/Vorführungen beim Badischen Turnerbund, Melanie Rieder, hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich nach Ludwigshafen zu kommen, um die Blues Brothers für den Gewinn der Goldmedaille zu beglückwünschen.

Der Vizepräsident des Deutschen Turnerbundes (DTB), Professor Walter Brehm, hatte gleich nach Bekanntwerden des Erfolges der Showgruppe aus Ludwigshafen elektronisch seine Glückwünsche übemittelt. "Der Deutsche Turnerbund ist sehr stolz auf Euch. Mit Eurem hervorragenden Ergebnis führt der DTB den Medaillenspiegel an und hat große Anerkennung in Norwegen gefunden. Sie alle haben den DTB und die Bundesrepublik Deutschland hervorragend repräsentiert und mit Ihrem Auftreten, Ihren kreativen und innovativen Vorführungen und Ihrem Sportsgeist ein sympathisches Bild in die Welt gesendet", twitterte Walter Brehm an Alessandro Ribaudo, den Teamchef der Blues Brothers.

Bürgermeister Matthias Weckbach sprach in seinen Glückwunschworten von einer "außergewöhnlichen Leistung " der TVL-Showgruppe, die nun schon zum wiederholten Mal mit Gold von einer World Gym for Life Challenge zurückgekehrt sei. Und nicht nur das: "Sie waren einmal mehr hervorragende Botschafter unseres Landes und unserer Gemeinde", rief er unter dem Beifall der vielen im Uferpark versammelten Menschen aus. Alessandro Ribaudo zeigte sich von dem überwältigen Empfang, den er so nicht erwartet hatte, sichtlich beeindruckt und bedankte sich namens der Showgruppe nicht nur für das Kommen zur Begrüßung, sondern für die Unterstützung, die man habe empfangen dürfen und das Daumendrücken für einen Erfolg, den man schließlich errungen habe. Noch lange blieb man mit den Goldmedaillengewinnern zusammen, unterhielt sich angeregt mit ihnen – mit einem Gläschen Sekt oder Apfelsaft in der Hand.

Das Programm

Die Showgruppe Blues Brothers des TVL zeigte bei der World Gym for Life Challenge 2017 in Vestfold (Norwegen) ihr bisher bestes Programm. Die sehr strengen Wertungsrichter bewerteten die Vorführung einstimmig mit "Gold".Jede und jeder konnte das volle Potential abrufen, sagte Teamchef Alessandro Ribaudo.. Leider reichte es nicht zum Weltmeistertitel, den "Olympiada Thrakomadonon" aus Griechenland gewann. In der Schlussgala zeigten die Blues Brothers aber nochmals eine Glanzleistung. (fws)