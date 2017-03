Bodman-Ludwigshafen Testphase ist gescheitert: Grillplätze in Bodman-Ludwigshafen kosten jetzt wieder Miete

Im Bettental (Ludwigshafen) und Gütletal (Bodman) soll wieder Ordnung einkehren. Deshalb kosten die oft verdreckt zurückgelassnen Grillplätze dort künftig wieder Miete und eine Reservierung ist nötig. Dies beschloss der Touristikausschuss. Ein Test mit kostenloser Nutzung hat sich nicht bewährt.

Der Versuch ist gescheitert: Die Grillplätze im Ludwigshafener Bettental und im Bodmaner Gütletal standen im vergangenen Jahr versuchsweise kostenlos und ohne Terminvergabe zur Verfügung – künftig kostet die Nutzung wieder. Nach Ablauf des Versuchsjahres zog die Gemeinde Bilanz, die geradezu verheerend ausfiel. Ein großer Teil der zumeist auswärtigen Benutzer hielten sich nicht an die Nutzungsregeln und hinterließen Chaos. Viele einheimische Grillfreunde wichen auf mietbare Grillplätze in Nachbarorten aus. Dem Touristikausschuss blieb in seiner jüngsten Sitzung nichts anderes übrig, als dem Gemeinderat zu empfehlen, den früheren Zustand wieder herzustellen. Künftig soll die Nutzung der Grillplätze wieder gegen Voranmeldung und Zahlung einer Gebühr unter gleichzeitiger Entrichtung einer Kaution in Höhe von 50 Euro möglich sein. Bei der Anmeldung bei der Touristinformation muss der Nutzer seinen Namen und seine vollständige Adresse angeben.

Die Änderungen und die Testphase 2016 hatte es gegeben, nachdem es ungenehmigte Platznutzungen gab und alles oft verdreckt kaputt war. Die Mieter, die den Grillplatz ordnungsgemäß bei der Touristinformationen angemietet und die Gebühr in Höhe von 15 Euro entrichtet hatten, beschwerten sich deshalb über den schlechten Zustand der Grillplätze. Die Reinigung und Instandhaltung hatten Ausmaße angenommen, die von den Bediensteten des Bauhofes in diesem Umfang nicht mehr zu bewerkstelligen waren. Doch egal, ob die Grillplätze vermietet werden oder öffentlich zu Verfügung stehen, der Aufwand bleibt für Kontrolle und Instandhaltungsarbeiten gleich hoch, lauteten die Argumente in der Sitzung.

Die Grillplätze sollten unter der Woche mindestens zwei Mal kontrolliert und gereinigt werden. An Wochenenden sollten die Kontrollen nach jeder angemeldeten Nutzung oder falls eine Anmeldung vorliegt, an den Samstagen und Sonntagen morgens und abends erfolgen, hieß es. Das bedeute eine sehr zeit- und kostenaufwändige Betreuung der Grillplätze durch die Gemeinde.

Bei der Festsetzung der Gebühren gab es unter den Mitgliedern des Touristikausschusses unterschiedliche Meinungen. Michael Koch plädierte für die kostenlose Nutzung der Grillplätze für Einheimische und für eine höhere Gebühr für Fremdnutzer, Christoph Leiz dagegen machte sich für eine Gleichbehandlung für alle Nutzer, egal ob Einheimische oder Auswärtige, stark. Bei der Abstimmung hatte Ausschussmitglied Leiz die Mehrheit auf seiner Seite.