Bodman-Ludwigshafen Teilerfolg für Tierideen im Gemeinderat: Ja zu bunten Insekten-Wiesen und Bremse bei Nistkästen

Bald wird es entlang der Bahnlinie sehr farbenfroh und das liegt nicht alleine am Frühling. Der Gemeinderat hat dem Projekt "Buntes Band Ludwigshafen" zugestimmt. Zwischen Campingplatz und Strandbad entstehen so in der kommenden Zeit durchgehend bunt blühende Wiesenstreifen, die Schmetterlingen und Insekten eine Lebensgrundlage liefern.

Mit dieser Entscheidung gab es ein Ja für einen der Wünsche von Förster Alexander Fischer. Denn er hatte sich damit sowie mit Ideen für Nistkästen in den Parkanlagen am Seeufer als kompetenter Forstmann seine Gedanken gemacht, wie in der Seegemeinde mehr Raum für bedrohte Spezies entstehen könnte. Er erläuterte den Räten in der jüngsten Sitzung alles detailliert. "Schmetterlinge sind farbenfrohe Botschafter von Frühling und Sommer, aber leider schrumpfen die Lebensräume für sie immer weiter", erklärte Fischer. "Mehr als drei Viertel der Tagfalterarten stehen in Baden-Württemberg auf der Roten Liste der bedrohten Arten." Geeignete Schmetterlingsbiotope seien oft auf einzelne Punkte in der Landschaft reduziert, die nicht nur Schmetterlingen, sondern auch Wildbienen, Hummeln, Käfern und einer Vielzahl von anderen Insekten Lebensgrundlage böten, sagte er. Deshalb sei es sein Bestreben, den bedrohten Tierarten in bestimmten Bereichen eine Lebensgrundlage zu bieten. Durch das Pflanzen von Sträuchern, die Schmetterlinge bevorzugen und durch das Aufhängen von Schmetterlingskästen zur Überwinterung der Tiere könne man in der Gemeinde viel für die Ansiedlung dieser Spezies tun. So helfe die Gemeinde mit dem Projekt "Buntes Band Ludwigshafen" einerseits den Schmetterlingen und anderen Insekten geholfen, andererseits wirke das Erscheinungsbild der Gemeinde bunter und werde durch den Beitritt zum Netzwerk "Blühender Bodensee" zu einem Aushängeschild für die Pflege von Flora und Fauna.

Die DB-Netz AG, vertreten durch DB-Immobilien, stehe dem Vorhaben positiv gegenüber und gestatte der Gemeinde die Nutzung ihrer Flächen zu diesem Zweck, sagte Alexander Fischer, der auch den Campingplatz, den Yachtclub Stockach, für den Ehrenvorsitzender Oswald Bechler die Vorstellung des Försters aufmerksam verfolgte, sowie Privatpersonen mit in das Projekt einbeziehen möchte. Eine Mitgliedschaft im Netzwerk "Blühender Bodensee" wäre für die Gemeinde von Vorteil: Die Kosten für das Projekt bezifferte Fischer mit rund 7750 Euro bei jährlichen laufenden Kosten in Höhe von rund 1600 Euro.

In der Diskussion gab es sowohl positive als auch kritische Stimmen. Michael Niehl und Willi Engster stellten sich vorbehaltlos hinter das Projekt, während Michael Koch von einer zusätzlichen Belastung der Bauhofmitarbeiter sprach und sich ablehnend verhielt. Bei der Abstimmung ergab sich aber eine satte Mehrheit für das Projekt unter Einbezug des Beitritts der Gemeinde zum Netzwerk "Blühender Bodensee". Vier Ratsmitglieder stimmten dagegen.

Hingegen stießen künstliche Nisthilfen in beiden Parkanlagen auf erhebliche Skepsis. Solche seien für viele Tierarten wichtig und die Parkanlagen wären gute Habitate auch für anspruchsvollere Vogelarten wie Steinkauz, Haselmaus und Fledermäuse, betonte Alexander Fischer. Die Population sei bei Schwalben in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, weshalb Schwalbenhäuser eine sehr schöne Hilfe sein können. In diese könnten auch Nistmöglichkeiten für Mauersegler und Fledermäuse integriert werden. Das Anbringen von Nisthilfen wäre ein Beitrag zum Artenschutz. Die Kosten für die Nisthilfen in beiden Parkanlagen bezifferte der Förster auf insgesamt rund 12 200 Euro.

Die Räte waren zurückhaltend und Michael Koch nahm eine ablehnende Haltung ein. Dies sei eine Aufgabe von NABU und BUND, aber nicht primär für die Gemeinde, bemerkte er und hatte zahlreiche Befürworter. Es gab Zweifel, ob die Parkanlagen angesichts der dort stattfindenden Feste und anderer Veranstaltungen der richtige Aufenthaltsort für gefiederte Gäste seien. Ein erfolgreiches Brutgeschäft sei unter Lärm wohl nicht möglich, hieß es.

Das Thema wurde letztendlich vertagt. Bürgermeister und Förster sahen, dass an diesem Abend kein Ergebnis zu erwarten war. Parallel zu weiteren Überlegungen, wie eine Lösung aussehen könnte, erklärte Bürgermeister Matthias Weckbach spontan, dass er drei Schmetterlingsnistkästen spenden wolle. Weitere Nistkästen könnten ebenfalls durch Spender entstehen, erzählte Fischer bei einem Termin vor Ort im Park. "Ich hätte gerne Eulen- oder Baumläufernistkästen", nannte Fischer als zwei Beispiele. Es gebe wunderschöne alte Bäume, die dafür geeignet seien. Fischer hofft nun, dass sich vielleicht Tierfreunde finden, die Nistkästen sponsern möchten.

