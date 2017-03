Bodman-Ludwigshafen TSV Bodman macht Cornelia Schmid zum Ehrenmitglied

Die verdiente Spartenleiterin Cornelia Schmid bekommt als erste Frau die Ehrenmitgliedschaft des TSV Bodman verliehen. Die Mitgliederversammlung bestätigt Klubchef Udo Karwath im Amt und freut sich über Erfolgsbilanzen der Spartenleiter.

Ein übervolles Vereinsheim zeugte von dem großen Interesse der Mitglieder des TSV Bodman an ihrem Verein, der zur Jahresversammlung eingeladen hatte. Bei dieser gab es ein besonderes Ereignis, denn erstmals in der 67-jährigen Geschichte des Vereins wurde eine Frau mit der Ehrenmitgliedschaft bedacht. Cornelia Schmid, bei den Sportlern weit über die Gemeinde hinaus bekannt, wurde aufgrund ihrer außerordentlichen Verdienste um den Verein mit diesem Ehrentitel belohnt. Bei den Vorstandswahlen sprach die Versammlung dem Vorsitzenden Udo Karwath erneut das einstimmige Vertrauen aus. Der 588 Mitglieder starke Verein konnte auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken.

Das Vorstandsmitglied Holger Wirtz entwarf ein sportliches Lebensbild Cornelia Schmids, die von 1983 bis 1987 die Gymnastikabteilung geleitet und anschließend das Amt der Schatzmeisterin übernommen habe, um dann wieder Verantwortung im Ressort Gymnastik zu übernehmen. Sie habe 1984 die Mittwochsgymnastikgruppe der Frauen, 1985 die Seniorengymnastikgruppe und 1999 die Montags-Gymnastikgruppe der Herren gegründet. Bis heute leitet sie die drei Gruppen zusammen mit Margit Blender. Unter dem riesigen Beifall der Versammlung überreichte ihr Vorsitzender Udo Karwath die Ernennungsurkunde zur Ehrenmitgliedschaft des TSV Bodman.

Der Vorsitzende zeigte sich sehr erfreut über den guten Besuch der Versammlung, bedauert aber, dass er kein Gemeinderatsmitglied begrüßen könne. "Es finden eben derzeit keine Wahlen statt", meinte er. Was die Spartenleiter zu berichten hatten, war eine Erfolgsbilanz. So umfasst die Abteilung Gymnastik, der Barbara Bentele vorsteht, sechs Kinder- und acht Erwachsenengruppen. In der Abteilung Leichtathletik, die Kurt Schmidt verantwortet, haben sehr viele Kinder eine sportliche Heimat und die Handballabteilung, neuerdings von Carolin Häberle geleitet, umfasst zehn Jugendmannschaften und ein Herrenteam. Das Vorstandsmitglied für die Jugendarbeit, Joachim Hölzle, zog eine stolze Bilanz.

Trotz hoher Ausgaben konnte Schatzmeisterin Barbara Beirer noch einen ansehnlichen Gewinn verkünden, wobei ein hervorragendes Strandfest die Kasse füllt und zum Erfolg wesentlich beitrug. Nach den Teil-Vorstandswahlen kann Udo Karwath mit mehreren bewährten Mitarbeitern und einigen neugewählten weitermachen: mit Heinrich Bentele (Stellvertreter), Barbara Beirer (Finanzen), Manuela Leiz (Schriftführerin), Barbara Bentele (Gymnastik/Turnen, wiedergewählt), Kurt Schmidt (Leichtathletik und Mitgliederverwaltung), Carolin Häberle (Handball, neu gewählt), Holger Wirtz (Beisitzer der Aktiven) und Joachim Hölzle (Beisitzer Jugend, wiedergewählt).

Udo Karwath zufolge, war der Anfang des Jahres von der Suche nach neuen Pächtern für das Clubhaus geprägt. Unregelmäßige Öffnungszeiten seien für Stammgäste und Sportgruppen nicht gut gewesen, so dass man die Reißleine gezogen habe. Mit einem neuen Pächter habe eine gute Lösung gefunden werden können. Das Strandfest 1017 werde am 8. und 9. Juli stattfinden und auch in diesem Jahr wieder mit den Papis Pumpels, die dann zum neunten Mal in Bodman auftreten.

Ehrungen beim TSV Bodman

Der TSV Bodman hat bei seiner Mitgliederversammlung treue Mitglieder und erfolgreiche Sportler gewürdigt.

Ehrenmitgliedschaft: Cornelia Schmid

50 Jahre Mitgliedschaft: Kurt Hildebrand, Bernhard Mautz, Walter Schwarz

40 Jahre Mitgliedschaft: Doris Beeren, Richard Knecht

30 Jahre Mitgliedschaft: Gerda Falk, Carolin Häberle, Hildegard Lempp Mathias Mendler, Werner Messmer (Trossingen-Schura)

20 Jahre Mitgliedschaft: Ingrid Bentele, Julia Bentele, Sonja Blessing, Karin Gutmann, Evelin Kraus, Christoph Maier (Stockach) ,Hildegard Mautz, Stephan Mautz, Stephan Schwanz, Gudrun Tkacz, Isabel Tkacz

10 Jahre Mitgliedschaft: Alexandra Altenburger, Stephanie Fürst, Judith Glunk, Gabriela Hermann, Steffen Hillmann, Diana Kopal, Bettina Lehn, Sabrina Lindenmayer, Birgit Mayer (Stockach) , Roman Meckelburg, Eva Mock (Stockach), Silke Nieratschker, Christine Reitz, Marian Riegger (Orsingen-Nenzingen), Simone Scherer, Franziska Schmid, Katrin Spandler (Emmingen ab Egg), Corinna Storz, Sabrina Winsching (Stockach), Daniela Zeininger

Sportabzeichen Jugend (Gold): Marlene Scherer, Konrad Merk, Michaela Nieratschker, Josepha Ott, Madeline Ott, Vinzent Ott, Isabel Scherer, Lena Zeiniger, Sebastian Zeininger, Maren Koch, Lynn Müller, Fabian Ehling, Celine Golosch

Sportabzeichen Jugend (Silber): Tim Koch, Luise Ledergerber, Leonhard Ott, Jan Golosch, Leonardo Renne

Sportabzeichen Erwachsene (Gold): Kurt Schmidt, Roland Scherer, Heinrich Bentele, Claudia Koch, Birke Ott, Daniela Zeininger, Christoph Merk

Sportabzeichen Erwachsene (Silber): Armin Utz, Johann Forschner (fws)