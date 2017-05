Bodman-Ludwigshafen Sturz aus drei Metern Höhe: Sechsjähriger verletzt sich schwer am Kopf

Sturz aus drei Metern Höhe: Sechsjähriger verletzt sich schwer am Kopf

Ein 6-jähriger Junge hat sich am Samstag in Bodman-Ludwigshafen bei einem Sturz von einem Balkon schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besichtigte der Vater zusammen mit dem Kind das Haus eines Nachbarn, das sich noch im Bau befindet. Aus diesem Grund waren an einem Balkon im ersten Obergeschoss noch keine Geländer angebracht, es dienten nur zwei Holzlatten als Absturzsicherung.

Während der Besichtigung öffnete der Vater des Jungen eine Balkontür. Plötzlich sei der Junge am Vater vorbeigerannt, und mit einer der Sicherungslatten etwa drei Meter tief gestürzt, so ein Sprecher der Polizei. Das Kind wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.