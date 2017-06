Bonndorf Stadtwald Bonndorf: Natur ist im Dauerstress

Frost, Trockenheit und Käfer setzen dem Wald zu. Fast Totalausfall der Neuanpflanzung am Kesselberg.

Bonndorf – Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, seit ein Tornado tiefe Wunden in den Stadtwald am Kesselberg riss. Nur sehr langsam verheilen diese Wunden. Im Frühjahr erhielten die Anstrengungen von Stadtförster Steffen Wolf und seinen Forstarbeitern einen heftigen Dämpfer.

Der späte, mehrtägige Frost Ende April mit Temperaturen bis Minus sieben Grad, zu wenig Schnee und damit kaum Schmelzwasser und das regenarme Frühjahr setzten den zarten, neu gepflanzten Douglasien zu. Hinzu kommt die starke Population von Rüsselkäfern, die die Jungpflanzen stark schädigen. An den großen Bäumen setzt sich der Borkenkäfer fest und dreht den Fichten die Wasserzufuhr ab. "Die Natur spielt verrückt und ist im Dauerstress", stellt Steffen Wolf ob dieser multiplen Ereignisse fest.

Den finanziellen Schaden schätzt der Stadtförster bei den Pflanzungen am Kesselberg auf 8000 bis 10 000 Euro. Von den 3000 gepflanzten, frostempfindlichen Douglasien seien 2000 dem späten Frost und den zu geringen Niederschlägen zum Opfer gefallen.

Der Boden sei staubtrocken, ein Gewitterregen oder Schauer bringe da nicht viel. Wenn viel Regen in kurzer Zeit falle, fließe das Wasser zu schnell ab, "weil das Blätterdach nach dem Tornado natürlich hier fehlt, deshalb ist das Ökosystem gestört", sagt Wolf. Und noch eines stellt der Förster fest: Die vielen kleinen Bäche, durch die vor dem Tornado immer Wasser floss, sind jetzt praktisch immer ausgetrocknet, die Waldwege sind untypisch für die Jahreszeit fest und hart. Was der Wald momentan bräuchte, wäre eine längere Regenphase, um den Wasserhaushalt wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.

Auf der Tornadofläche wurden die neu gepflanzten Bäume mit Wuchsgittern geschützt. Ein gutes Mittel, um die Jungpflanzen vor Wildverbiss zu schützen. Der aggressive, große braune Rüsselkäfer, der sich bei der derzeitigen Wetterlage in den zahlreichen Baumstümpfen am Kesselberg gut vermehrt, findet aber einen Weg durch die Maschen und frisst die Rinde weg.

Ob eine spätere Neuanpflanzung mehr Sicherheit gebracht hätte, damit aus kleinen Pflänzchen große Bäume werden, sei durchaus umstritten, meint der Forstmachmann. Es gebe Experten, die Neuanpflanzungen nach solchen Naturereignissen wie dem Tornado erst nach zwei bis drei Jahren empfehlen. Jetzt werde jedenfalls in Bonndorf darüber nachgedacht, die Pflanzen im Herbst zu pflanzen, damit der Wuchs im Frühling 2018 starten kann.

Als eine Ursache für den momentanen Gesamtzustand des Waldes nennt Steffen Wolf den extrem trockenen Herbst 2015. "Da bin ich zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem Rad gefahren", sagt der Stadtförster. Derzeit findet der Borkenkäfer ideale, feucht-warme Wetterbedingungen zur Verbreitung vor. Welche Schäden er anrichten wird, sei noch nicht abzusehen. "Das kommt darauf an, wie viele Generationen er aufbauen kann", erklärt Wolf.

Beim Gang durch den Wald richtet sich immer der Blick nach oben und unten, um Bäume zu entdecken, die vom Borkenkäfer befallen sind. Oben sterben die Kronen ab, wenn der Käfer durch Quergänge dem Baum das Wasser abstellt. Am Boden sieht der Fachmann am "Bohrmehl", ob der Buchdrucker hier aktiv ist. "Dann muss es schnell gehen, die befallenen Bäume müssen aus dem Wald und abtransportiert werden", erklärt Stadtförster Steffen Wolf. Gesunde Bäume wehren den Borkenkäfer durch ihren Harzfluss ab, bei Wassermangel gibt's viele gestresste Bäume, da haben es die Käfer einfach.

Weniger Wasser aus Quellen

Die Wasserversorgung der Haushalte und Firmen sieht Werner Steiert vom städtischen Bauamt trotz des fehlenden Schmelzwassers und zu geringer Niederschlagsmengen im Frühling nicht gefährdet.