Bodman-Ludwigshafen Sporthalle braucht eine neue Heizungsanlage

Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen sieht in einer Reparatur des verrosteten Heizkessels keine Lösung des Problems und beschließt eine Neuanschaffung. Einige offene Fragen sind aber noch zu klären.

Die erst 18 Jahre alte Sporthalle in Bodman erhält eine neue Heizungsanlage. In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr wollte der Gemeinderat die Entscheidung über eine Reparatur des verrosteten Heizkessels oder Neuanschaffung nicht hinausschieben. In der Diskussion sah Gemeinderat Michael Koch in einer Reparatur keine Dauerlösung und sprach sich für eine neue Anlage aus. Dieser Auffassung war das gesamte Gremium. Die Verwaltung hatte Angebote angefordert, die erst kurz vor der Sitzung eingegangen waren. Sie befanden sich noch in der Prüfung durch das Ortsbauamt, zumal es Unterschiede bei den angebotenen Kesselanlagen, insbesondere deren Leistungen gibt. Außerdem seien, wie Ortsbaumeister Ralf Volber sagte, die angebotenen Aufwendungen für Montage, Steuerung und Inbetriebnahme derart unterschiedlich, dass auch hier mit den Firmen noch Abstimmungsbedarf bestehe. Deshalb konnte der Gemeinderat noch keinen Auftrag vergeben.

Der zum Teil durchgerostete Heizkessel konnte bis vor Kurzem nur mit hohem Personalaufwand betrieben werden. Durch das austretende Wasser, welches in den Brennraum gelangte und dann verdunstete, fiel der Wasserdruck ständig ab, sodass permanent Wasser nachgefüllt werden musste. Da sich das Leck aufgrund der Druckverhältnisse vergrößert hatte. waren die Hausmeister dauernd mit Nachfüllen von Wasser beschäftigt. Die einheimische Firma Waibel hat das Leck inzwischen mit einer Schweißnaht notdürftig verschlossen. „Es ist aber völlig unklar, wie viel Zeit wir damit gewinnen“, sagte Ortsbaumeister Ralf Volber. Aufgrund der Druckverhältnisse im Wasserkessel müsse dieser absolut dicht sein und einigen Bar Druck standhalten.

Die Schweißnaht diene also lediglich der Schadensbegrenzung. Wie Volber gegenüber dem SÜDKURIER erklärte, müsse man mit Kosten von etwa 35 000 Euro rechnen. Entsprechend wurden kurzfristig Mittel im Haushalt 2017 bereitgestellt, der voraussichtlich am 17. Januar verabschiedet wird.

Die Sporthalle Bodman

Fertigstellung und Inbetriebnahme 1998; Planung und Bauleitung: Architekt Haro Kraus Überlingen/Bodman; Hallenhöhe 7 Meter; Spielfläche 24 auf 45 Meter; Sportboden flächenelastisch; Boden der Nebenräume: Linoleum; Fliesen in den Nassräumen; Kostengünstige Stahlhallen-Konstruktion; Kosten einschließlich Fördermittel: 1.545.51O DM (790.200 Euro). Die Halle befindet sich im Eigentum der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. (fws)