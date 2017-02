Spezielle Lebensräume am Waldrand

Die Gemeindeförsterei Bodman-Ludwigshafen schafft eine neue Übergangszone am Freibuck. Die EU und das Land fördern die Maßnahme.

Bodman-Ludwigshafen – Waldränder bilden die Kontaktzone zwischen zwei verschiedenen Ökosystemen: der offenen Kulturlandschaft und dem Wald. Durch diesen doppelten Randeffekt ist er ein besonders wertvolles Biotop, da hier Tiere und Pflanzen aus beiden Lebensräumen vorkommen oder sogar solche, die sich speziell auf dieses Biotop eingestellt haben. So kommen dort besonders viele Schmetterlinge, Fledermäuse, Waldameisen und Vögel vor. Die nützliche Rote Waldameise baut gerne ihre Nester an sonnigen Waldrändern, der Schmetterling Kaisermantel nutzt das große Blütenangebot und die Dorngrasmücke baut ihr Nest im Schutz des dichten Saums.

Zugleich schützt der Waldrand den eigentlichen Wald gegen Sturm, Untersonnung und Erosion, filtert Immissionen und Staub aus der Luft und dämpft Lärm ab. Geschwungene, farbenfrohe Waldränder prägen, beleben und verschönern das Landschaftsbild. Der Waldrand ist daher auch eine Aktivzone der Erholung für den Waldbesucher.

Um diese vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, muss der Waldrand genügend Platz für seine Entwicklung haben. Natürlich stationäre Waldränder gibt es nur dort, wo die Bedingungen für den Wald schlechter werden, zum Beispiel an der Baumgrenze im Gebirge, an Rändern von Mooren oder Heiden. In der Kulturlandschaft sind diese fließenden Übergangsbereiche oft auf Grenzlinien reduziert. Hier bilden sich oft steile Ränder, bei denen es keinen Übergang von landwirtschaftlicher Nutzfläche und Wirtschaftswald gibt. "Um die Funktionen der Waldränder gewährleisten zu können, muss aktiv dafür gearbeitet werden", betont der Gemeindeförster von Bodman-Ludwigshafen, Alexander Fischer.

Solch ein vielgliedriger Waldrand wird jetzt in Bodman am Freibuck geschaffen. Das Projekt wird finanziell gefördert von der Europäischen Union und dem Land Baden-Württemberg im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg. Bei der Fläche handelt es sich um eine ehemalige Wiese, die in den letzten Jahrzehnten verwaldet ist. Dort wird wieder ein naturnaher Trauf hergestellt, das heißt: der Wald wird zugunsten der Saumzone, in der Gräser und Kräuter gedeihen, der Strauchzone und der Baum-Strauchzone zurückgedrängt. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Übergänge gleitend und geschwungen verlaufen. Es soll innen und unten dichter, außen und oben lichter sein. Danach werden mehrere seltene Baumarten eingebracht. "Im ersten Jahr wird der neue Waldrand sicherlich noch etwas zerrupft aussehen, jedoch schon im nächsten Jahr wird er uns mit seiner Farbenpracht und Fülle erfreuen", versichert Gemeindeförster Alexander Fischer.

Entwicklungsprogramm

Das Land Baden-Württemberg fördert jährlich Projekte für die Entwicklung des ländlichen Raums. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema Ortskern und Wohnen. Gefördert werden Projekte, die laut Homepage des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz lebendige Ortskerne erhalten, die zeitgemäßes Wohnen ermöglichen, die eine wohnortnahe Versorgung sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Projektträger können neben Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein.