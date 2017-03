Bodman-Ludwigshafen Sozialverband Bodman-Ludwigshafen ehrt seinen Chef

Rainer Wester, Vorsitzender des SoVD Bodman-Ludwigshafen, erhält eine Auszeichnung für 30-jährige Mitgliedschaft. Der Ortsverband engagiert sich derweil weiter beim Equal Pay Day und gegen Altersarmut.

Bodman-Ludwigshafen – Trotz der Erkältungs- und Grippewelle war die 39. Generalversammlung des SoVD Ortsverbandes im Hotel Krone gut besucht. Es war die erste Generalversammlung unter Leitung von Rainer Wester nach seiner Wahl zum Vorsitzenden nach dem Rücktritt des langjährigen Vorgängers Hellmuth Hannemann, der als Ehrenvorsitzender im Kreise der Mitglieder herzlich willkommen geheißen wurde. Von der Gemeinde begrüßte die Versammlung den ersten Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo.

„Wir in der Vorstandschaft haben inzwischen den Rhythmus gefunden, der eine zielgerichtete Arbeit für unsere Mitglieder gewährleistet“, sagte Wester. Wie er ausführte, seien in drei Vorstandssitzungen die Weichen dafür gestellt worden. Als einer der wenigen Ortsverbände habe man an der Veranstaltung zum Equal Pay Day – ein Aktionstag für mehr Lohngerechtigkeit für Frauen – teilgenommen und werde dies auch in diesem Jahr, und zwar am 18. März, tun. An der vom SoVD-Bundesverband gestarteten Unterschriftenaktion für die Einführung der Mütterrente habe sich auch der Ortsverband mit Erfolg beteiligt. Die von seinem Vorgänger eingeführten Kaffee-Nachmittage für Mitglieder im „Ludwigs-Häfele“ seien fortgeführt worden und hätten die Kameradschaft verstärkt, sagte Wester. Leider habe der Schiffsausflug im Sommer unter mangelnder Beteiligung gelitten. Die traditionelle Adventsfeier habe wieder eine große Mitglieder-Familie vereint. Mit den befreundeten Ortsverbänden Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau habe der Vorstand engen Kontakt gepflegt.

Bedauert wurde der Rückgang des Mitgliederbestandes, der durch Todesfälle und Wegzüge um zehn auf 134 Mitglieder geschrumpft ist. Wester brachte deshalb eine Mitgliederwerbung ins Gespräch. In wirtschaftlicher Hinsicht steht der Ortsverband auf gesunden Beinen, wie dem Bericht von Schatzmeisterin Ilona Schreiber entnommen werden konnte. Alessandro Ribaudo würdigte namens der Gemeinde die Arbeit des Ortsverbandes auf sozialer Ebene. Wahlen finden erst wieder im nächsten Jahr statt, wenn der Ortsverband seinen 40. Geburtstag begehen kann.

Die Frauensprecherin und 2. Vorsitzende, Conny Boldt, teilte mit, dass die Kaffee-Nachmittage, auch „Sozial-Stammtisch“ genannt, künftig dienstags ab 14 Uhr im Ludwigs-Häfele stattfinden werden. Die nächste Stammtisch findet am 28. März statt. Die Ortsverbände planen wieder einen mehrtägigen Ausflug, der im Juni nach Erfurt führen soll. Der Tagesausflug des Ortsverbandes soll am 16. September eine „Fahrt ins Blaue“ beinhalten. Die Equal Pay Pay-Veranstaltung am 18. März ist für 10 bis 14 Uhr beim Edeka-Markt in Ludwigshafen geplant. Der Ortsverband beteiligt sich daran mit einem Stand. Der Ortsverband wird sich auch in diesem Jahr an einer Unterschriftenaktion zum Thema Altersarmut beteiligen.

Schließlich hatte Conny Boldt im Auftrag des Präsidenten des Bundes-SoVD, Adolf Bauer, die Ehre, den Vorsitzenden Rainer Wester für dessen 30-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel des SoVD auszuzeichnen. Wester, der auch als 2. Landesvorsitzender fungiert, ist seit 28 Jahren im Vorstand des Ortsverbands und seit 2016 als Vorsitzender tätig. Bauer würdigte Wester als ein leuchtendes Vorbild sozialen Denkens.

Kontinuität

Der SoVD-Ortsverband pflegt Kontinuität: In den 39 Jahren seines Bestehens hat er in Rainer Wester erst den dritten Vorsitzenden. Bei der Gründung hatte Heinz Westphal aus Konstanz den Vorsitz übernommen, den er 1980 abgab. Gründungsmitglied Hellmuth Hannemann wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Als er im vergangenen Jahr aus Gesundheitsgründen zurücktrat und zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, war er 36 Jahre in diesem Ehrenamt tätig. Mit Rainer Wester wurde ein Nachfolger gewählt, der lange Jahre sein Stellvertreter war und in der Sozialpolitik über eine reiche Erfahrung verfügt. Wester ist 2. Landesvorsitzender und Landesschatzmeister. (fws)