Bodman-Ludwigshafen Sonne blendet: Zwei Autos stoßen zusammen

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Montag gegen 7.45 Uhr an der Einmündung der Wiesenstraße in den Fuchsweg. Demnach ist ein 52 Jahre alter Autofahrer um diese Zeit langsam nach links vom Fuchsweg in die Wiesenstraße abgebogen. Wegen blendender Sonne habe er dabei eine ebenfalls 52 Jahre alte Frau übersehen, die mit ihrem Auto von rechts herankam und die Vorfahrt hatte.