Bodman-Ludwigshafen Sommeraugenweide 2017: Uferpark wird zum Kunstschaufenster

Die Sommeraugenweide 2017 ließ keine Wünsche offen. Hunderte von Besucher waren vom Angebot in Ludwigshafener Uferpark begeistert. Dieses Jahr sind noch weitere Kunstausstellungen in der Seegemeinde.

Auch die sechste Sommeraugenweide machte ihrem Namen alle Ehre. Als die Leiterin der Touristinformation, Anna Wildöer, am Samstagvormittag namens der Gemeinde bei herrlichem Sonnenschein die schon zur Tradition gewordene große Schau des Kunsthandwerks eröffnete und zusammen mit den beiden Galeristen Veronika Jäger und Jürgen Mayer sowie Ausstellern mit einem Glas Sekt auf ein Gelingen dieser Veranstaltung anstieß, hatten sich bereits viele Gäste im Uferpark eingefunden. Größer und vielfältiger denn je präsentierte sich die diesjährige Auflage der Veranstaltung: Vom Narrenbrunnen im vorderen Uferpark rund um das historische Zollhaus und von dort bis zum Musikpavillon im Schlösslepark. So war der gesamte Uferpark ein einzig großes Schaufenster des Kunsthandwerks.

An beiden Tagen riss der Strom der Besucher aus nah und fern nicht ab. Ludwigshafen glich stellenweise einem Ameisenhaufen. Die Parkplätze waren schon frühzeitig voll belegt und stellenweise ging in Ufernähe gar nichts mehr. Die mehr als 80 Kunsthandwerker beziehungsweise Aussteller stellten einen neuen Teilnehmerrekord auf. Seit der ersten Sommeraugenweise im Jahr 2012 nahm ihre Zahl stetig zu. Denn es hat sich im Laufe der Jahre in Kunstkreisen herumgesprochen, dass man sich am See-Ende kulturell auf Augenhöhe mit anderen Kulturzentren im Land befindet. Kunstschaffende kommen deshalb gerne ans See-Ende.

Von den ausstellenden Kunsthandwerkern der Veranstaltung sind mindestens 60 schon von Anfang an dabei, so zum Beispiel der Glockengießer Peter Glasbrenner aus Schwäbisch Hall mit seiner mobilen Glockengießer-Werkstatt oder der Tischdecker Joe Decker aus Neuried mit besonders originellen Bänken und Rittertafeln, Reiner M. Fischers leichte Flieger, kinetische Objekte, die in immer größerem Ausmaß das Ausstellungs-Areal beleben oder Oliver Ritter mit seinen Feuerschalen und Metall-Skulpturen. "Hier kann ich eine große Auswahl meiner Arbeiten zeigen, wie sonst bei keiner Ausstellung," sagte Kunsthandwerker Erich Geiger aus Riederich bei Reutlingen mit seinen Plastiken in Stahl, Edelstahl und Windobjekten.

Das kunstgewerbliche Angebot war riesig. Da gab es fantastische und vor allem hochwertige Arbeiten aus den bereichen Schmuck, Metall, Holz, Glas, Leder, Keramik, Papier, Malerei, Textil und vieles andere mehr. Auch die Anbieter kulinarischer Genüsse schlossen sich diesem Niveau an. Alle diese Kunstwerke waren nicht nur zum Ansehen ausgestellt. Die Augenweide ist schließlich – wie alle anderen Messen – eine Verkaufsausstellung. Und die Besucher griffen entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr oder weniger tief in ihre Portemonnaies. Die meisten Aussteller zeigten sich zufrieden und werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder kommen. Veronika Jäger und Jürgen Mayer werden natürlich weiter machen.

Im Lauf dieses Jahrs stehen noch weitere Veranstaltungen in der Gemeinde Ludwigshafen an. Von Freitag, 6. Oktober, bis Samstag, 8 Oktober, findet die Form, Ausstellung für angewandte Kunst, im Zollhaus statt und von Mittwoch, 25. Oktober, bis Samstag, 4. November, ist die traditionelle Herbstaugenweide auf allen drei Etagen des Zollhauses. Darauf dürfen sich alle Freunde des Kunsthandwerks schon jetzt freuen.

Die Augenweide ist eine Kunsthandwerkermesse und Verkaufsausstellung, die von den beiden Galeristen Veronika Jäger (Mühlingen) und Jürgen Mayer (Orsingen) im Jahr 2007 zunächst als Herbstmesse im Zollhaus mit Unterstützung der Touristinformation ins Leben gerufen wurde. Seit 2012 wird Augenweide zusätzlich als Open-Air-Event mit einem etwas anderen Zuschnitt im Uferpark Ludwigshafen veranstaltet. Beide Messen haben sich inzwischen auch überregional einen Namen gemacht. (fws)

