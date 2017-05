Bodman-Ludwigshafen Sitzungsunterlagen gibt es bald im Internet

Ratsmitglieder erhalten die Sitzungsunterlagen demnächst elektronisch. Auch die Bürger können von dem System profitieren.

Vor jeder Sitzung erhalten die Mitglieder des Gemeinderates die Sitzungsunterlagen, die mitunter überaus umfänglich sind und jede Menge Papier verschlingen. Dies wird sich in Bälde ändern, denn die Gemeinde beschafft sich ein Ratsinformationssystem, das die Sitzungsunterlagen elektronisch übermittelt. Der Gemeinderat entschied sich in der jüngsten Sitzung für die Installation des Informationssystems SD.NET der Firma Sternberg, das auch bereits die Stadt Stockach nutzt und beauftragte die Verwaltung, auch die notwendige Hardware für die Mitglieder des Gemeinderates zu beschaffen. Die Kosten für dieses System stehen mit 15 000 Euro zu Buche. Die Ratsmitglieder müssen dann nur noch ein Tablet zur Sitzung mitbringen. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger können profitieren, da ihnen die Sitzungsunterlagen ebenfalls schon vor der Sitzung im Internet zur Verfügung gestellt werden.

Aus dem Gemeinderat war schon mehrfach der Wunsch geäußert worden, die Sitzungsunterlagen elektronisch zu bekommen. Das passende Instrument dazu ist ein Ratsinformationssystem, das aus drei Komponenten besteht: Verwaltungsinterne Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Information für die Mitglieder des Gemeinderates und Informationen für die Öffentlichkeit über das Internet. Dem Wunsch der Gemeinderatsmitglieder wollte die Verwaltung entsprechen. Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Zwei Systeme kamen in die engere Wahl: das der Firma Sternberg aus Bielefeld mit dem Programm SD.NET und der App iRich, die auch die Stadt Stockach einsetzt und das System der Firma Held in Waiblingen mit dem Modul "Kommunal Plus Sitzungsdienst". Vertreter der beiden Firmen hatten zuvor ihre Produkte im Gemeinderat vorgestellt. Wesentliche Unterschiede der Programme sind die Einbindung in die bisherigen Verwaltungsabläufe sowie die Apps, mit denen die Mitglieder des Gemeinderates Zugriff auf die Sitzungsunterlagen während der Sitzung haben. Preislich besteht ein Unterschied in Höhe von 4000 Euro zwischen den beiden Programmen, einschließlich der notwendigen Schnittstelle für die Anbindung von SD.NET an die Schriftgutverwaltung Regi Safe, mit der die Verwaltung bereits arbeitet. Durch diesen Unterschied wird aber aus der Sicht der Verwaltung der grundsätzliche Nachteil nicht aufgewogen, dass die günstigere Lösung während der Sitzung eine stabile WLAN-Verbindung für sämtliche Geräte benötigt. So einigte man sich auf das Programm der Firma Sternberg. Wann das Ratsinformationssystem zur Anwendung kommt, konnte man noch nicht sagen, voraussichtlich nach den Sommerferien.