Bodman-Ludwigshafen Showteam Blues Brothers vor der Reise nach Norwegen

250 Fans verabschieden das Showteam Blues Brothers. Vor heimischem Publikum absolvieren sie einen Abschluss-Test unter Echtbedingungen.

Viele Sportfreunde, darunter auch Prominenz und Sponsoren aus der Seegemeinde und Stockach, hatten sich in der Schulturnhalle zur Verabschiedung des Showteams Blues Brothers versammelt, bevor es am kommenden Montag, 24. Juli, die Reise nach Norwegen zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft antritt, die sich jetzt offiziell "King Harald's World Gym for Life Challenge" nennt. Beim öffentlichen Abschlusstraining bekamen die Fans einen Eindruck von der Qualität des Programms, mit dem die Crew vom TV Ludwigshafen den Wettkampf um den Gewinn der Goldmedaille und damit den Weltmeistertitel bestreitet. "Meine Mannschaft wird diesen Rückenwind mit nach Norwegen nehmen. Dort werden wir auch König Harald V. treffen, der bei der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, 26. Juli, anwesend sein wird," so Trainer Alessandro Ribaudo gegenüber dem SÜDKURIER. An der Weltmeisterschaft werden sich 88 Mannschaften mit 2076 Akteuren aus 23 Nationen beteiligen.

Die Blues Brothers werden am Dienstag einen Trainingstag einlegen und am Donnerstag, 27. Juli, von 8.45 bis 9 Uhr auf der Wettkampffläche die Generalprobe absolvieren, ehe für sie um 16.27 Uhr der Wettkampf "Ger 55" beginnt. Am Freitag ist ein weiterer Wettkampftag mit dem Showauftritt der Blues Brothers, und schließlich steigt am Samstag, 29. Juli, das Finale um den Weltmeistertitel. Das größte Problem war der Transport der Turngeräte, ihre pünktliche Anlieferung und die Kosten. Gemeinderat Mathias Mendler, der beruflich bei der Firma Berthold Weber in Bodman für die Dispositionen rund um den Globus zuständig ist, nahm die Herausforderung an. Er erkundigte sich beim Caravan Center Burmeister nach einem Fahrzeug. Der Firmeninhaber stellte ein geeignetes Fahrzeug für den Transport der Gerätschaften zur Verfügung. Mathias Mendler wird sich selbst ans Steuer des Fahrzeuges setzen und am Samstag, 22. Juli, nach Norwegen starten.