Bodman-Ludwigshafen Schwimmvergnügen im fünf Grad kalten Wasser

In Ludwigshafen gibt es erstmals ein Eisschwimmen nach internationalen Regeln. Die gelungene Premiere könnte der Auftakt für eine regelmäßige Einrichtung sein.

Ludwigshafen – Das war nichts für Warmduscher, was sich da im Bodensee vor Ludwigshafen abspielte. Der Veranstalter Lake Constance Eisman by Sphere veranstaltete den Saisonabschluss des Ice Cap. Es war das erste Eisschwimmen im Bodensee nach Regeln der IISA (Internationale Swimming Association): eine Badehose, die nicht über die Knie gehen darf beziehungsweise ein Badeanzug, der hinten einen offenen Rücken haben muss. Beide dürfen nicht aus Neopren gefertigt sein, Badekappen aus Silikon sowie eine Schwimmbrille oder- maske sind erlaubt.

Fünf Grad zeigte die Messung der Wassertemperatur an, als sich die ersten Teilnehmer ins Wasser stürzten. Viele Neugierige hatten sich am Seeufer beim Seehotel Adler eingefunden, um sich das Spektakel im Wasser bei nur einem Grad Außentemperatur anzuschauen. Darunter auch Bürgermeister Matthäus Weckbach, der vom Veranstalter besonders herzlich begrüßt und eingeladen wurde, beim Eisschwimmen im nächsten Jahr sich einmal selbst unter die Teilnehmer zu mischen. Obwohl er Sport sehr zugetan ist, konnte er sich dem Moderator gegenüber noch zu keiner positiven Antwort entschließen.

Das Teilnehmerfeld, darunter zahlreiche Frauen, war mit 45 Schwimmerinnen und Schwimmern aus mehreren Bundesländern, für die das Eisschwimmen sozusagen zum Alltag gehört, gut besetzt. Auch Teilnehmer der Bodenseequerung konnte man unter ihnen ausmachen, so die Längsquerer Christoph "Wandi" Wandratsch, Bruno "Orca" Dobelmann, der zwei Längsquerunterversuche abbrechen musste und als erster Schwimmer die Breitenquerung des Bodensees erfolgreich geschafft hat, sowie Patrick Hotz, der ebenfalls als Längsquerer gescheitert war, dem dann aber die Breitenquerung gelang. Und schließlich Stefan Jung, der die Breitenquerung bereits drei Mal geschwommen ist. Auch Conny Prasser war vertreten, eine im Ice Cup erprobte Schwimmerin. Sie will in dieser Saison eine doppelte Bodenseequerung versuchen. Dazu noch andere Spitzenschwimmer, die sich im Eisschwimmen schon Meriten verdient haben. In der Tat ein wahrhaft taugliches Startfeld von abgehärteten Schwimmerinnen und Schwimmern.

Pünktlich um 10.30 Uhr wurde die kürzeste Strecke, die 50-Meter- Strecke, gestartet, die überraschenderweise von Frauen dominiert wurde, ehe zur Teilnahme an der 200er- und 1000er-Strecke aufgerufen wurde. Die Zuschauer wurden per Lautsprecher laufend nicht nur über den Stand des Wettbewerbs, sondern auch über das Neueste im Eisschwimmen informiert. Die gesamte Schwimmstrecke wurde von Booten der DLRG-Gruppe Bodman-Ludwigshafen unter Leitung von Michael Koch und der Wasserschutzpolizei gesichert, auch die Tauchgruppe war präsent, um gegen alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Die Teilnehmer, insbesondere in der 1000-Meter-Bahn, hatten mit der aus ihrer Sicht angenehmen Wassertemperatur keine Probleme, während den Zuschauern am Ufer das Schaudern deutlich anzusehen war. Um sich nach dem Verlassen des eiskalten Wassers aufwärmen zu können, war in den vorderen Uferanlagen eine Fass-Sauna mit einer Temperatur bis zu 40 Grad aufgestellt. Insgesamt war es ein gelungenes Eisschwimmen, das sicher Anhänger finden dürfte.

Gelungene Premiere

Bildergalerie im Internet:

Erstmals richtete der Veranstalter Lake Constance Eisman by Aqua Sphere am Bodensee ein Eisschwimmen mitten im Winter aus. Dass ausgerechnet Ludwigshafen ausgewählt wurde, ist dem großen Bekanntheitsgrad dieser Seegemeinde bei den traditionellen Seeschwimmen der DLRG Bodman-Ludwigshafen im Sommer geschuldet, wobei man insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen als vorbildlich einschätzte. Nachdem die Premiere gelungen ist, will der Veranstalter den Ice Cup am See-Ende zu einer festen Einrichtung machen. (fws)