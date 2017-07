Bodman-Ludwigshafen Schulfest an der Sernatingenschule

Beim Schulfest und kurz vor Abschluss des Schuljahres stellten Schüler und Lehrer die Ergebnisse der Projektwoche Musik vor. Im Zentrum stand die Trommel, die Schüler hatten den Umgang mit Rhythmus beim Erlebnistrommler Uwe Pfauch in einem Workshop kennen gelernt.

Bodman-Ludwigshafen – Schulfeste stellen immer Höhepunkte in einem Schuljahr dar, besonders dann, wenn sie zum Abschluss eines Schuljahres stattfinden. Die Leitung der Sernatingenschule hatte Sommerfest und Abschluss der Projektwoche zusammen gelegt. Zum ersten Mal wurde gemeinsam mit den Schülern und Lehrern der Außenstelle Bodman gefeiert. So durfte eine Schulgemeinschaft einen schönen und erlebnisreichen Sommertag genießen, an dem die Ergebnisse der Projektwoche vorgestellt wurden. Sie hatte das Motto "Wir machen Musik" zum Thema und wurde gemeinsam mit der Grundschule Bodman veranstaltet. Unterstützt wurde das Schulfest vom Schulförderverein, der sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerte. Mit von der Partie waren auch die Freiwillige Feuerwehr mit Löschfahrzeugen und das Jugendblasorchester des MV Ludwigshafen, das unter Leitung von Rainer Ehmann die Gäste mit musikalischen Highlights unterhielt. Schließlich konnten Schüler an einer Kletterwand zeigen, was sie an Mut aufbringen. Schulleiter Patrick Rupp hieß schon zu Beginn der Veranstaltung um 11 Uhr vormittags viele Gäste, darunter auch Bürgermeister Matthias Weckbach, willkommen.

Im Mittelpunkt der Projektwoche stand die Musik und insbesondere die Trommel. Hiefür konnte mit dem Erlebnistrommler Uwe Pfauch aus Eggenstein ein erstklassiger Fachmann gewonnen werden, der nach jahrelanger Praxiserfahrung und Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ein eigenes, Lehrkonzept für trommelbegeisterte Kinder und Erwachsene entwickelt hat. In der Projektwoche brachte Pfauch den Schülern kindgerecht das Cajon und die Boomwhackens näher. In den Trommelworkshops erlernten die Kinder in kürzester Zeit sowohl Grundschläge, als auch rhythmische Melodien. Diese Trommelarrangements wurden anschließend zu tollen Songs zusammen gesetzt beziehungsweise in Liedern aus verschiedenen Stilrichtungen aktiv angewendet. Da das Experimentieren mit diesen Instrumenten keine Vorkenntnisse, wie zum Beispiel Noten lesen, voraussetzt, bereitete es allen Kindern großen Spaß.

Klatschspiele eignen sich hervorragend, um Motorik, Gedächtnis und Rhythmusgefühl zu fördern. Die Kinder suchten sich einen oder mehrere Partner und klatschten sich in verschiedenen Variationen in die Hände. Bei diesem Klatschspiel bedeutet Boom, auf den Oberkörper zu trommeln, bei Snap wird geschnipst und Clap heißt mit dem Partner einzuschlagen. Nun galt es, die vorgeschlagene Reihenfolge dieser Elemente einzuhalten. Danach konnten die Kinder ihren Fokus auf die Geschwindigkeit legen. Die Schüler haben auch gelernt, eigene Musikinstrumente herzustellen. Dazu befüllten sie verschiedene Plastikgefäße mit Reis oder kleinen Kieselsteinen. Hierbei mussten sie darauf achten, wie viel Reis oder Kieselsteine sie einfüllen, denn danach veränderte sich die jeweilige Tonlage der Rasseln. Diese Rasseln setzten die Schüler beim Theaterstück "Peter und der Wolf" während der Musikeinlagen ein. Auch Alltagsgegenstände wie eine Zeitung eignen sich als Musikinstrumente. Um verschiedene Geräusche entstehen zu lassen, wurde der SÜDKURIER zerknüllt, zerrissen und schell hin und her gewedelt. Auf diese Weise konnte man erleben, wie schön Zeitungsmusik aus dem SÜDKURIER klingen kann. Unter dem Einfluss von afrikanischen Musikklängen haben sich die Kinder künstlerisch betätigt. Mithilfe von Wasserfarben, Wachsstiften und Zeichengeräten wie Zirkel und Geodreieck entstanden romantische Steppenbilder mit wilden Tieren und schöne Sonnenuntergänge.

Mit Hilfe von verschiedenen Instrumenten wurde die Geschichte vom heiseren Löwen, geschrieben von Wolfgang Hering, vertont. Die Schüler erkannten in einem Ratespiel die für die Geschichte relevanten Instrumente an ihrem Klang und ordneten sie den Rollen zu. Jedem Kind wurde eine Rolle wie Erzähler, Musiker oder Schauspieler zugewiesen. Schulleiter Patrick Rupp erhielt für diese Idee viel Anerkennung und Schüler und Eltern hatten viel Freude am Abschlussfest.

Projektwoche

Bildergalerie im Internet

An der Sernatingenschule haben Projektwochen eine lange Tradition. Sie wurden unter der damaligen Konrektorin Wiltraud Baumeister stark in Szene gesetzt. Zudem gründete sie eine Theater AG. Es gab kein Schuljahr ohne wenigstens eine Projektwoche. Das Interesse sei jedes Mal enorm, freut sich Schulleiter Patrick Rupp, der mit dem Motto "Wir machen Musik" bei den Schülern gut ankam. Eine wichtige Rolle spielte dabei das Engagement des Erlebnistrommlers Uwe Pfauch, der regelmäßig Workshops und Schulungen anbietet und mehrere Bücher zum Trommeln veröffentlicht hat. (fws)