Bodman-Ludwigshafen Schöne Ruhebänke für die neue Saison: Rentner möbeln in Bodman Sitzgelegenheiten auf

Die Mitglieder der Rentner-AG sind wieder aktiv und machen ehrenamtlich Saison-Vorbereitungen. Das Engagement wird aber überschattet: Es wurden Blumen und zwei Ruhebänke gestohlen

Die Bodmaner Rentner-Arbeitsgruppe ist wieder aktiv und hat bereits einiges an Vorbereitungen für die Tourismussaison geleistet. "Wir haben in diesem Jahr bereits wieder 95 Stunden gearbeitet", sagt der Leiter der Rentner AG, Bruno Hölzle. Die Mitglieder unterzogen die zahlreichen Ruhebänke einer Inspektion, zum Teil wurden die Bänke neu geschliffen und gestrichen, bevor sie im Uferpark und an den Spazierwegen wieder aufgestellt wurden. Es fand auch eine Renovierung des Ziegelbrünneles am Panoramaweg statt.

Für die Rentner-Arbeitsgruppe gibt es das ganze Jahr über etwas zu tun. So bedürfen die Wanderwege aufgrund der topografischen Verhältnisse am Bodanrück einer besonderen Pflege. Besonders Starkregenfälle und Unwetter ziehen die Wege teilweise arg in Mitleidenschaft. "Dann sind wir gefragt," so Bruno Hölzle, der mit seinen 83 Jahren immer noch fest anpackt und zusammen mit Ernst Kraus regelmäßig nach dem Rechten schaut und die Einsätze der einzelnen Arbeitsgruppen koordiniert. Die Gemeinde weiß den Einsatz der Rentner zu schätzen, nehmen sie doch den oft überforderten Mitarbeitern des Bauhofes eine Menge Arbeit ab. Sie verrichten diese ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit gerne und freuen sich, wenn Bürgermeister Matthias Weckbach ihren Einsatz zwischendurch mit einem Festschmaus belohnt.

Das Engagement ist aber von Diebstählen überschattet: Am Riedweg seien zwei neue Bänke gestohlen worden, obgleich diese im Boden fest verankert gewesen seien, so Hölzle. Diese müssten mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein, ist er überzeugt. Auch Blumendiebstähle nähmen seit geraumer Zeit überhand. Das Ehepaar Adi und Anna Schatz, das seit sieben Jahren das Ziegelbrünnele mit frischen Blumen versorgt, habe zum wiederholten Male den Diebstahl der Blumen feststellen müssen. Aus diesem Grund habe das Paar zum großen Leidwesen des Touristikfördervereins die Betreuung des Brünnele aufgegeben, bedauert Hölzle. Der Touristik-Förderverein werde sich beim Ehepaar Schatz für seinen uneigennützigen Einsatz noch extra bedanken, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Armin Belz.