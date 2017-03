Bodman-Ludwigshafen Schmucke Oldtimer machen bei der Seegfrörne-Rallye Eindruck

Bei der Seegfrörne-Rallye stellen sich 35 Teams einer Wertungsprüfung. Tagestoruisten und Oldtimerfreunde genießen schmucke Oldtimer.

Für einige Stunden wehte in Ludwigshafen Oldtimer-Luft. Die traditionelle Seegfrörne-Rallye machte in der "Oldtimerhauptstadt" Station. Sie war tags zuvor in Singen gestartet und führte durch die Ostschweiz über Bregenz, wo genächtigt wurde; anderntags ging es dann die deutsche Seeseite entlang. Die Beteiligung übertraf diesmal mit 35 Teams alle Erwartungen. Eine lange Kolonne von Fahrzeugen bewegte sich auf der B 31 in westlicher Richtung zum Etappenziel Ludwigshafen. Da die warme Frühlingssonne für über 17 Grad Celsius sorgte, herrschte ohnehin Hochbetrieb. Viele hatten sich aufgemacht, um den bisher herrlichsten Frühlingstag dieses Jahres am Bodensee zu genießen.

Der MSC Sernatingen Oldtimerfreunde erwies sich einmal mehr als exzellenter Gastgeber. Vorsitzender Dieter Jänicke und sein Team empfingen die Oldtimer an den Uferanlagen am Zollhaus. Dort hatten sie die Wertungsprüfung vorbereitet, der sich alle Teilnehmer unterziehen mussten. Alle Fahrer und Mitfahrer wurden vom MSC-Boss mit Handschlag begrüßt. Die Zuschauer nahmen die Fahrzeuge eingehend unter die Lupe und fachsimpelten mit den Fahrern.

Die Prüfstrecke war am Zollhaus aufgebaut. Die Teilnehmer mussten eine Strecke in einer gewissen Zeit absolvieren, welche durch zwei auf den Boden skizzierte Kreise unterbrochen war, wobei genau vorgeschrieben war, wo sich das der Fahrerseite gegenüberliegende Vorderrad und das der Fahrerseite gegenüberliegende Hinterrad beim Einfahren befinden mussten. Eine Prüfungsaufgabe, die manchen Teilnehmern Schwierigkeiten bereitete. Andere hingegen erwiesen sich als nahezu perfekte Beherrscher ihres Fahrzuges. Die Ergebnisse wurden von der Prüfungskommission unter dem Vorsitzenden der Jury, Dieter Jänicke, genau dokumentiert. Endstation der Rallye war dann Singen. MSC-Chef Dieter Jänicke sprach avon einer "großartigen Veranstaltung bei grandiosem Wetter".