Bodman-Ludwigshafen / Stockach Rückstufungspläne für Bundesstraßen: Gemeinde Bodman-Ludwigshafen wünscht sich ein Lasterverbot

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen fordert Entlastung bei Bundesstraßenplänen. Ein Fahrverbot für Laster auf der seenahen Strecke von Espasingen Richtung Überlingen und die lange geplante Umgehung von Espasingen sollen den Erfolg bringen.

Die Stadt Stockach und die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen sind gegen die Rückstufung der Bundesstraßen 34 und 31 alt vom Stockacher Ortsteil Espasingen über Ludwigshafen in Richtung Überlingen. Die Gründe dafür sind aber durchaus unterschiedlich. In einer Pressemitteilung, die von Bodman-Ludwigshafens Bürgermeister Matthias Weckbach unterzeichnet wurde, heißt es, die Gemeinde befürchte, dass die seenahe Strecke dadurch attraktiver für Schwerverkehr werde – und zwar dann, wenn die Lastwagenmaut auf Bundesstraßen eingeführt werde, was über die künftige Landesstraße umfahren werden könnte. Daher wende sich die Gemeinde gegen die Abstufung. Schon heute sei die Strecke bei Lastwagen sehr beliebt. Nur ein wirksames, verbindlich zugesagtes und engmaschig kontrolliertes Lkw-Fahrverbot könne Ludwigshafen und Sipplingen entlasten.

Die Folge eines solchen Verbots wäre, dass der Schwerverkehr über die Bundesstraße 313 bergauf durch Espasingen zur Autobahn fahren müsste. Ein Verbot werde die Stadt Stockach als zuständige Behörde nicht verhängen, so Bürgermeister Rainer Stolz im Espasinger Ortschaftsrat. Stolz hatte zudem gesagt, dass ein Lasterverbot nicht kontrollierbar sei. Außerdem äußerte er den Verdacht, dass die lange geplante Umfahrung, die Espasingen wirklich entlasten könnte, dann möglicherweise nicht weiter verfolgt werde.

Auch in Bodman-Ludwigshafen wolle man sich laut der Pressemitteilung weiter für diese Umfahrung, die den ganzen Überlinger See entlasten würde, einsetzen – allerdings ebenso auch für die "zwingende Anordnung eines Lkw-Fahrverbots". Zudem fordert die Gemeinde das zuständige Regierungspräsidium Freiburg auf, in Erwägung zu ziehen, Schwerverkehr über die B 33 und das Autobahnkreuz Hegau auf die Autobahn 98 zu leiten.