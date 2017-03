Bodman-Ludwigshafen Robert Auer bleibt am Ruder

Der Musikverein Ludwigshafen freut sich über ein gutes Jahr. Der neu gewählte Vorstand will Teamarbeit betonen.

„Es war ein Klassejahr“, sagte der Vorsitzende des Musikvereins Ludwigshafen, Robert Auer, in der Jahresversammlung. Er bezog sich dabei hauptsächlich auf die musikalische Leistungsstärke des Vereins, der mit der Freilichtaufführung des Musicals „Stettelberger 2“ im vergangenen Sommer im Schlösslepark und dem Jahreskonzert „Fire & Ice“ im katholischen Gemeindezentrum Höchstleistungen ablieferte, wie sie von Amateurmusikern nicht alle Tage gezeigt werden. Wirtschaftlich gesehen war es eher ein bescheidenes Jahr, denn man schrieb Verluste, im Wesentlichen bedingt durch die eminent hohen Kosten für „Stettelberger 2“ und Einnahmerückgängen bei den Festen einerseits und Investitionen anderseits. Die Vereinsführung sieht es so: Der Fehlbetrag in Höhe von rund 6000 Euro lasse sich verschmerzen, gebe jedoch Anlass zum Nachdenken.

Nahezu alle Musikvereine haben mit wirtschaftlichen Problemen zu tun, auch Sponsoren öffnen nicht mehr so oft ihren Geldbeutel. Beim MVL setzt man deshalb auf eine Strukturverbesserung und im Vorstand auf noch mehr Teamarbeit, wie Robert Auer betonte. Er wurde wieder einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ihm wurde gleich zu Beginn die Aufgabe zuteil, die seit 25 Jahren in verantwortlicher Tätigkeit agierende Musikkameradin Pamela Moser auftragsgemäß mit der Ehrennadel in Silber des Hegau-Blasmusikverbandes und des Bundes deutscher Blasmusikverbände auszuzeichnen. Die Geehrte war Ausbilderin, Jugendleiterin und besorgt seit einigen Jahren die Kassengeschäfte des Vereins.

18 öffentliche Auftritte wurden – die Fasnacht ausgenommen – registriert. Insgesamt hat der Musikverein 78 aktive Mitglieder, Jungmusiker in Ausbildung eingerechnet. Die Brassband unter Leitung von Willi Schilling hatte zwölf Proben und 18 Auftritte, das Jugendblasorchester, das von Rainer Ehmann geleitet wird, verzeichnete 35 Proben und fünf öffentliche Auftritte. Der MVL hat derzeit 21 nicht mehr aktive Ehrenmitglieder, 62 passive Mitglieder unterstützen den Verein. Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt 162.

Hafenfest und Jahreskonzert brachten zwar Gewinn, doch bei Festen ist man vom Wetter abhängig, erklärte Schatzmeisterin Pamela Moser in ihrem detaillierten und präzisen Bericht. Jenes Wetter war beim letztjährigen Hafenfest durchwachsen. Das Musical erforderte einen sehr hohen Aufwand, der die Unkosten nicht zu decken vermochte. Insgesamt standen 24 000 Euro Einnahmen rund 30 000 Euro Ausgaben gegenüber.

Bei der Musikerjugend hingegen konnte ein sattes Plus bilanziert werden. Überhaupt konnte Jugendleiter Felix Erlenbach viel Positives berichten. Wie Dirigent Rainer Ehmann ausführte, hätten die beiden Veranstaltungen „Stettelberger 2“ und „Fire & Ice“ einmal eher gezeigt, dass sich Musiker voll mit den Interessen und Aufgaben des MVL identifizierten und den Verein voranbrächten. Und dann gebe es auch ein paar wenige Enttäuschungen. Diese Unterteilung habe es schon immer gegeben. Es gelte immer wieder aufs Neue, möglichst viele in die motivierte und engagierte Gruppe zu ziehen, keine leichte Aufgabe, die in Zukunft eher noch schwieriger werden dürfte. „Wir haben schon jetzt das Problem, alle Register ausreichend zu besetzen“, sagte Ehmann. In der heutigen Gesellschaft sei das Konsumangebot so groß, dass es vielen schwer falle, sich irgendwo für irgendwas zu engagieren und einzubringen.

Bedauert wurde, dass der 2. Vorsitzende Patrick Ehmann aus beruflichen Gründen zurücktrat. Er wurde ehrenvoll verabschiedet. Sein Amt nimmt künftig Felix Erlenbach wahr, der aus der Jugendleitung in die Führungsspitze wechselte. Christine Strobel wurde zu neuen Jugendleiterin gewählt.

Der neue Vorstand

Die Geschicke des MVL leiten nun Robert Auer (1. Vorsitzender), Felix Erlenbach (2. Vorsitzender), Florian Loewenberg (Schriftführer), Pamela Moser (Finanzen) und Christine Strobel (Jugendleiterin). Beisitzer: Kathrin Ehmann-Merker (der Jugendleitung zugeordnet), Julia Nadig (Sachverwaltung), Julia Schwarz (der Schriftführung zugeordnet) und Madeline Erlenbach (der Finanzabteilung zugeordnet). Musikalischer Leiter: Rainer Ehmann. Kassenprüfer (keine Vorstandsmitglieder): Oliver Thum und Nanine End (fws)