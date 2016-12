Bodman-Ludwigshafen Rentner pflegen liebevoll das Ortsbild

Die Rentner-Arbeitsgruppe setzt sich seit vielen Jahren für ein gepflegtes Bodmaner Ortsbild ein. Im vergangenen Jahr war jedes Mitglied im Durchschnitt 254 Stunden aktiv.

Sie haben jetzt ihre Hacken, Rechen, Schaufeln, Sägen, Spaten und die Schubkarren in die Ecke gestellt und auch den Trecker in die Winterpause geschickt: die Rentner-Arbeitsgruppe, zu der auch Frauen gehören, um ihren "Boss" Bruno Hölzle. Seit Jahr und Tag ist die Gruppe bemüht, dem Ort ein einladendes und schönes Erscheinungsbild zu verleihen. Dafür zu sorgen, dass Bodman attraktiv bleibt, also der See sauber, die Wanderwege gepflegt, die Ruhebänke top und die Ausflugsziele sauber – das treibt rüstige Rentnerinnen und Rentner, aber auch jüngere Personen um. Ehrenamtlich natürlich, aus Liebe zur Heimat und in enger Zusammenarbeit mit dem gemeindlichen Bauhof und dem Touristik-Förderverein Bodman mit ihrem Vorsitzenden Armin Belz. Die Gemeinde weiß diesen Dienst zu schätzen. Bürgermeister Matthias Weckbach lädt die "Saubermänner und -frauen" regelmäßig am Jahresende zu einem Essen ein, um ihnen den Dank der Gemeinde auszusprechen. "Es ist unglaublich, wie viele Männer und Frauen sich in diesem Jahr wieder eingebracht haben", äußerte sich Bruno Hölzle gegenüber dem SÜDKURIER.

"Vorarbeiter" Bruno Hölzle hat die Arbeiten aufgelistet, die das ganze Jahr über geleistet wurden. In den Wintermonaten wurden die Ruhebänke auf ihren Zustand untersucht und Mängel beseitigt. Im zeitigen Frühjahr wurden die Wanderwege abgegangen und witterungsbedingte Schäden behoben. Angesichts der schwierigen Topographie auf dem Bodanrück sind diese Arbeiten ziemlich aufwendig. Natürlich wurde auch auf den Zustand der Hinweistafeln auf der Wanderwege geachtet. Innerorts wurden Obstwanderweg und Panoramaweg von überwucherndem Gehölz freigeschnitten.

Auf dem Bodenburgweg und Riedweg wurden Bänke aufgestellt. Auch der Weg zum Frauenberg wurde an seinen problematischen Stellen ausgebessert. Dieser Weg, der vom Wasserschloss beim Königsweingarten hinauf zum Frauenberg führt, ist einer der am häufigsten benutzten Wege, der ganzjährig vor allem von Pilgern wegen des Kreuzweges begangen wird und insbesondere von Mai bis Ende September während der Wallfahrtszeit mit den Wallfahrtsgottesdiensten, die jeweils donnerstags stattfinden. Einen besonderen Einsatz verlangte die Überwachung des gesperrten Weges zur Marienschlucht, wo die Forstbehörde wegen Rutschgefahr Bäume fällen musste. Um die Wanderweg haben sich in diesem Jahr Armin Belz, Eddi Bings, Robert Brück, Bruno Hölzle, Günther Jakubaschk, Ernst Kraus, Rudolf Mautz, Christoph Merk, Eberhard Möschel, Bernd Schlapeta und Wolf Sperling verdient gemacht.

Im zeitigen Frühjahr stand auch die Seeputzete an, die ab dem östlichen Ortsausgang bis in Höhe des Kreuzes "Große Herrgott" durchgeführt wurde. Um die Säuberung des Seeufers kümmerten sich vor allem Julia Bentele, Martina Niehl und Karin Weber. Den gesamten Sommer über war das Ehepaar Adi und Anna Schatz mit der Säuberung und Schmückung des Ziegel-Brünneles beschäftigt. Bruno Hölzle hat ausgerechnet, dass im Schnitt beachtliche 254 Arbeitsstunden pro Person geleistet wurden.

Nachhaltige Initiative

Bruno Hölzle war es, der noch als Vorsitzender des Touristik-Förderereins Bodman vor allem rüstige Rentner und Personen, denen ein schönes Bodman am Herzen lag, um sich scharte. Er organisierte eine "Putzkolonne", die darauf achten sollte, dass der Ort stets einen sauberen Eindruck macht, die Wanderwege gepflegt und die Hinweistafel gut lesbar sind. Das ist jetzt gut 30 Jahre her. Bruno Hölzle, der die 80 schon überschritten hat, hat den Vereinsvorsitz längst an Armin Belz übergeben, ist aber nach wie vor für den Verein aktiv. (fws)