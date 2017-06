Bodman-Ludwigshafen Regierungspräsidium hebt Werkrealschule an Sernatingenschule auf

Mit einem schriftlichen Bescheid hat das Regierungspräsidium Freiburg am 6. Juni die Werkrealschule an der Sernatingenschule in Bodman-Ludwigshafen aufgehoben. Dies teilte das Hauptamt mit. Künftig ist die Einrichtung eine reine Grundschule mit der vollen Unterstützung der Gemeinde.

Die Nachricht, die für einige schon abzusehen war, kam nun zu Beginn der Pfingstferien: Die Sernatingenschule in Ludwigshafen ist künftig wieder eine reine Grundschule. Das Regierungspräsidium hat der Gemeinde einen Bescheid geschickt, in dem die Werkrealschule aufgehoben wird. "Nachdem in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 keine fünfte Klasse an der Werkrealschule zustande kam, wird die Werkrealschule zum Ende dieses Schuljahres aufgehoben", teilte Stefan Burger vom Hauptamt am Montagnachmittag mit.

Nach dem Schulgesetz geschieht dies, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht genug Anmeldungen für eine Eingangsklasse, also fünfte Klasse, erreicht wird, erklärt der Bescheid, den die Gemeinde erhalten hat.

Damit gehe in Ludwigshafen die Zeit zu Ende, in der Kinder aus dem Ort ihre gesamte allgemeinbildende Schulzeit in Ludwigshafen zurücklegen konnten – was zuletzt aber eben fast keine Kinder mehr in Anspruch nahmen, so Burger. Die Aufhebung der Werkrealschule sei die logische Konsequenz. "Die Sernatingenschule wird künftig als reine Grundschule betrieben. Als solche hat sie eine gesicherte Zukunft und weiterhin die volle Unterstützung der Gemeinde."