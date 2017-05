Bodman-Ludwigshafen Rat vergibt Erschließung eines Neubaugebiets für 500 Bewohner

Der Gemeinderat vergibt die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Haiden in Ludwigshafen für 3.547.589 Euro an die Firma Matthias Strobel.

Das Pfullendorfer Tiefbauunternehmen Matthias Strobel hat von der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen einen dicken Auftrag erhalten. Bei der öffentlichen Ausschreibung der Erschließung im Neubaugebiet Haiden (Gemarkung Ludwigshafen) hatte die Firma mit einer Bruttoangebotssumme von 3 547 589 Euro das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben. Um den Auftrag hatten sich vier Unternehmen beworben. Das Neubaugebiet liegt am Nordrand von Ludwigshafen. Es grenzt im Westen an die Kreisstraße 6174 (Bergstraße Richtung Bonndorf), im Süden an die Stockacher Straße (B 31 alt) und im Osten an die bestehende Bebauung entlang der Schorenstraße und der Hegaustraße. Mit einer Gesamtfläche von 6,5 Hektar Brutto-Bauland ist es das bisher größte Neubaugebiet in Ludwigshafen, in dem später einmal 500 Menschen wohnen werden. Die Fläche ist als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Die permanente Nachfrage nach Bauplätzen hatte die Gemeinde veranlasst, diesen Bebauungsplan aufzustellen, nachdem die zuletzt angebotenen Plangebiete fast vollständig bebaut sind. Einige wenige Baulücken befinden sich im privaten Eigentum. Sie werden teilweise für späteren Eigenbedarf zurückgehalten. Die Entwicklung des Bodenrichtwertes und die Marktlage machen einen Grundstückspreis ab 400 Euro pro Quadratmeter wahrscheinlich. Die Gemeinde will aber zu den zu erwartenden Grundstückspreisen noch keine Aussagen treffen. Es ist auch noch nicht ganz klar, welche und wie viele Grundstücke tatsächlich ins Eigentum der Gemeinde übergehen. Hauptamtsleiter Stefan Burger verweist auf das weitere politische Verfahren: „Die Kriterien, nach denen Bauplatzbewerber ausgewählt werden, wird der Gemeinderat treffen und festlegen.“

Das Neubaugebiet Haiden soll mit einem Kreisverkehr an die Bergstraße angeschlossen werden. Eine weitere Anbindung soll durch die Verlängerung der Hegaustraße im südlichen Bereich geschaffen werden.