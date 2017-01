Bodman-Ludwigshafen Radolfzeller Kulissenschieber begeistern mit "Altweiberfrühling"

Der Theaterverein Kulissenschieber spielt "Altweiberfrühling". Das Publikum im Zollhaus Ludwigshafen ist begeistert.

Seit vielen Jahren gibt der Radolfzeller Theaterverein Kulissenschieber in Ludwigshafen alljährlich ein Gastspiel. Dies ist in erster Linie dem aktiven Mitglied dieses Ensembles, Marianne Grünberg-Mautz, geschuldet. Sie ist Bodmanerin und auch nach ihrem Wegzug nach Radolfzell ihrem Heimatort treu geblieben, wo sie Sängerin und Vorstandsmitglied im Kirchenchor ist. So freuten sich die Theaterfreunde in Bodman-Ludwigshafen einmal mehr auf die Kulissenschieber. In diesem Jahr steht das Stück „Altweiberfrühling“ von Stefan Vögel auf dem Programm. Nach der gelungenen Erstaufführung im Radolfzeller Scheffelhof an Silvester und am 14. Januar im Kulturpunkt Arlen war auch der dritte Auftritt – diesmal im Zollhaus Ludwigshafen – bei ausverkauftem Haus ein voller Erfolg. Die drei Vorhänge hatten sich die Mimen am Schluss der Vorstellung verdient. Die Regisseurin Ursula Taaks hatte sich für die neue Theatersaison eine richtungweisende Aufgabe gestellt: Weg von Boulevard-Komödie und Schwank hin zur Komödie der feinen Sorte. So wundert es nicht, dass sie sich für die charmante Komödie „Altweiberfrühling“ nach dem Drehbuch des Kultfilms „Die Herbstzeitlosen“ von Sabine Pochmann und Bettina Oberli entschieden hat.

Bei diesem Stück geht es um eine zweite Chance im Leben und um den Mut, der nötig ist, sie zu nutzen. So sucht Martha Jost (Marianne Grünberg) eine neue Herausforderung. Sie, die bisher eine Gemischtwarenhandlung betrieb, gründet in einem Dorf eine Dessous-Boutique. Es regt sich bei Teilen der Einwohner Widerstand, wobei sie sich besonders mit ihrem Bruder und Pfarrer Walter Jost (Martin Ritzi) sowie dem Bürgermeister und Landwirt Fritz Birkle (Odo Nimmrichter) anlegt. Pfarrer und Bürgermeister wollen nämlich das Ladengeschäft für ihre Zwecke nutzen. Sie legen der Geschäftsfrau, wo es nur geht, Steine in den Weg. Doch die beiden haben die Rechnung ohne die drei Freundinnen der Boutique-Besitzerin, Lissi Bigler (Hanni Fischer), Frieda Eggenmacher (Roswitha Nimmrichter) und Hanni Birkle (Karin Gerner), der Tochter des Bürgermeisters und Landwirts, gemacht. Pikant wird die ganze Sache, als sich ausgerechnet der Pfarrer in Shirlay Bigler (Julia Holste), Tochter von Lissi Bigler, unglücklich verliebt. Doch der Erfolg des Boutique-Projekts „Petit Paris“ ist nicht zu verhindern. Das Fazit, das der Autor ziehen möchte: Für die Verwirklichung von Träumen ist es nie zu spät. Die schauspielerische Leistung der Akteure beeindruckte auch im Detail. Nicht von ungefähr zählen die Kulissenschieber, der Verein ist aus einer Initiative der Volkshochschule Radolfzell hervorgegangen, zu den besten Amateurtheatern in Baden-Württemberg. Sie dürfen sich auch in Bodman-Ludwigshafen eines großen Freundeskreises erfreuen.

Im Januar 2018 steht der nächste Auftritt an. Über den Titel der Komödie wollte sich die Regisseurin Ursula Taaks aber noch nicht äußern: „Ich befinde mich noch in der Überlegungsphase.“

Das Ensemble

Darsteller im aktuellen Stück: Marianne Grünberg, Martin Ritzi, Odo Nimmrichter, Hanni Fischer, Roswitha Nimmrichter, Karin Gerner, Julia Holste. Regie: Ursula Taaks; Regieassistenz: Julia Holste; Maske, Licht: Karin Merke; Schneiderei: Gertrud Dreher; Tontechnik: Horst Lempp; Souffleuse: Angelika Kowalski; Kulissentransport, Bühnenauf- und abbau: Odo Nimmrichter, Michael Kowalski, Martin Ritzi, Alfred Loser. Öffentlichkeitsarbeit: Marianne Grünberg. (fws)