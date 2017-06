Bodman-Ludwigshafen Provokateur aus der Nachbarschaft: Geburtstagsgrüße aus der Nachbarschaft an Peter Lenk

Zum 70. Geburtstag des Bildhauers aus Bodman zeigt die Städtische Galerie Fauler Pelz Überlingen bis 15. Oktober eine große Ausstellung seiner Arbeiten von den 1980-er Jahren bis heute.

Am See-Ende in dem kleinen Ort Bodman lebt und arbeitet Peter Lenk. Dort entstehen seine Ideen, seine provokanten Bildhauerarbeiten, die deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Nicht jeder ist einverstanden, auf welche Art und Weise seine Kunstwerke den Weg in die Gemeinden und Städte finden. Doch Tatsache ist: Sind sie erstmal an Ort und Stelle, werden sie zu Publikumsmagneten. Wir haben zu seinem 70. Geburtstag Glückwünsche aus Bodman-Ludwigshafen und Stockach gesammelt. Die Städtische Galerie Fauler Pelz Überlingen zeigt bis 15. Oktober eine große Ausstellung seiner Arbeiten von den 1980-er Jahren bis heute. Zu sehen sind rund 60 Skulpturen und Entwürfe aus allen Schaffensphasen, darunter zahlreiche Einzelfiguren und Details.

Sie gratulieren Peter Lenk