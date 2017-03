Bodman-Ludwigshafen Private Seeputzete: Kinder engagieren sich gegen Müll

Drei Jungen finden, dass am Ufer zu viel Unrat weggeworfen wird. Und räumen einfach selbst mal auf – vier Stunden lang.

Da sage noch jemand, Kinder hätten kein Gefühl für Ordnung und Sauberkeit. Dass sie das durchaus haben, beweisen zum Beispiel Kinder in Bodman immer wieder aufs Neue. So wie nun Leo Mendler, Noah Mendler und Quentin Boesen. Bei einem Spaziergang mit Hund Haddock am Seeufer Richtung Marienschlucht fiel ihnen eine Menge Unrat auf. "Ich sage das Papa", sagte der siebenjährige Noah zu seinem Bruder Leo und Freund Quentin. "Wir machen einfach Seeputzete", meinte Quentin. Papa Mendler war von der Absicht der Buben überrascht, setzte sich mit Ortsbaumeister Ralf Volber in Verbindung und bat ihn um Eimer und Müllbeutel aus dem Bauhof zur Aufnahme des Mülls. Der gewährte sogleich die Unterstützung.

So ausgerüstet, machten sich die drei an die Arbeit und das nahezu vier Stunden lang. Und was in dieser Zeit alles an Müll zusammenkam: Plastikbeutel und -flaschen, alte Hüte und Schuhe, Holz- und Stoffreste, verfaulte Kartoffeln und verrostete Metallteile. "Unglaublich, was die Leute alles wegwerfen und wie sie die Natur verschandeln", sagte Gemeinderat Mathias Mendler, der die Aktion begleitete und dafür sorgte, dass der gesamte Unrat entsorgt wurde. Die drei Buben waren von der "Seeputzete" derart begeistert, dass sie auch in Zukunft Ausschau nach Müll am Seeufer halten wollen.