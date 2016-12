Bodman-Ludwigshafen Personalmangel im Standesamt: Stockach hilft mit zwei Beamtinnen aus

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat vorübergehend Personalnot im Standesamt, doch die Stadt Stockach leistet im ersten Halbjahr 2017 Unterstützung.

Durch den kurzfristigen Weggang der Gemeindebediensteten Jasmin Döbbrick, die als Standesbeamtin fungierte und jetzt in die Privatwirtschaft zurückkehrt, verfügt die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen mit Monika Gruber nur noch über eine Standesbeamtin. Da die Qualifikation der früheren Standesbeamten beziehungsweise Standesbeamtinnen durch eine Rechtsänderung nicht mehr ausreichend ist, zumal sie keine Beurkundungen, zum Beispiel eines Sterbefalls, im elektronischen Register durchführen dürfen, ist die Gemeinde in Personalnot geraten.

Bis eine Mitarbeiterin nachqualifiziert ist, musste eine Notfallregelung getroffen werden. Hierzu hat sich die Stadt Stockach dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Es wurde mit der Stadt für Notfälle eine entsprechende Vereinbarung über die Personalleihe von Standesbeamten abgeschlossen. Demnach wurden die städtischen Standesbeamtinnen Sarah Streit und Christine Walk zu sogenannten Verhinderungs-Standesbeamtinnen beim Standesamt Bodman-Ludwigshafen ernannt. Die Vereinbarung mit der Stadt Stockach wurde vom Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig gebilligt.

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen wird im kommenden März die langjährige Gemeindebedienstete für das Personalwesen, Bettina Donath, die nach altem Recht schon als Standesbeamtin tätig war, auf einen Lehrgang nach Bad Salzschlirf (Hessen) schicken. Dort hat der Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten seinen Sitz und betreibt mit seiner Akademie für Personenstandswesen die Aus- und Fortbildung des deutschen Standesbeamten. Der Lehrgang nimmt zwei Wochen in Anspruch.

Die Personalleihe soll laut Vereinbarung nur dann und nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, wie in der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen unaufschiebbare Beurkundungen zu tätigen sind. Dienstherr der beiden Standesbeamtinnen – auch wenn diese im Rahmen der Personalleihe als Verhinderungsvertreter tätig werden – bleibt die Stadt Stockach. Die Vertretungsaufgaben werden grundsätzlich am Dienstsitz des zuständigen Standesamtes erledigt. Dort sind auch die Personenstandsregister zu führen. Zuarbeitungstätigkeiten können auch anderweitig erledigt werden.

Die Stadt Stockach stellt für diese zeitlich begrenzte Vertretungsregelung der Gemeinde Bodman- Ludwigshafen keine Personal- und Sachkosten in Rechnung. Der Vertrag tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft und ist bis zum 30. Juni 201 befristet.