Beim Neujahrsempfang auf Schloss Bodman gibt Freiherr von und zu Bodman einen Ausblick auf kommende Projekte. St. Katharinen wurde zum schönsten Bestattungswald gewählt.

Vor zehn Jahren, nach der Übernahme des Familienbetriebes, übernahm Johannes Freiherr von und zu Bodman die Rolle des Gastgebers zum traditionellen Neujahrsempfang auf Schloss Bodman von seinem Vater. „Ich hoffe, dass mir das noch viele weitere Jahre vergönnt ist, bis dann die nächste Generation das Ruder übernimmt“, sagte der Freiherr in seiner Rede vor den Mitarbeitern der gräflichen Betriebe und in Anwesenheit der geladenen Gäste aus Wirtschaft, Kommunalpolitik und Kirche. Das sei die ganze Idee hinter dem Familienunternehmen: Generationsübergreifend denken und handeln und dabei den Betrieb sowie die Ressourcen in der Region ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortlich einzubringen.



Im Forst werde diese Perspektive besonders deutlich. „Hier ernten wir Bäume, die mein Groß- oder Urgroßvater gepflanzt oder naturverjüngt haben. Ich habe einen gesunden Mischwald übernommen und habe vor diesen genauso wertvoll weiterzugeben.“ Die Waldruh St. Katharinen, die sich in den vergangenen fünf Jahren in der Region etabliert hat, sei von einer Jury zum schönsten Bestattungswald Deutschlands auserkoren worden. Beim Thema Marienschlucht bemühe man sich mit den Gemeinden Bodman-Ludwigshafen, Allensbach und Konstanz weiter darum, sie für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Jedoch seien die rechtlichen und finanziellen Hürden enorm hoch, so der Freiherr.

Erfreulichere Entwicklungen gebe es beim Obstbau. Hinter den Bodmans liegt die erste volle Saison in der Gesellschaft mit Bertram Ledergerber. Man habe eine gut durchschnittliche Tafelobsternte in Menge und Qualität einbringen können. In diesem Jahr werde man sechs Hektar Tafelobst durch die Bio-Sorte Santana ersetzen und 50 Hektar Saftobstanlagen mit ebenfalls schorfresistenten Sorten anpflanzen. Nachdem die vergangene maschinelle Obsternte noch sehr schwierig gewesen sei, werde man dieses Mal eine bessere Erntetechnik einsetzen. „Wir sind in Süd-England fündig geworden, wo schon lange Cidre-Äpfel so geerntet werden“, so der Freiherr. Als größeres Projekt kündigte er den Bau einer den gewachsenen Bedürfnissen des Obstbaubetriebes angemessenen Halle am Rande des Gewerbegebietes in Bodman an. Ebenso wichtig sei eine gut funktionierende Vermarktung und Verarbeitung der Produkte. Um das Tafelobst kümmere sich die Firma Ewald Grundler in Espasingen, die auch den gräflichen Bio-Obstgroßmarkt in Meckenbeuren betreibt. Bei der Saftware bestehe eine enge Kooperation mit der Stockacher Firma Peter Dreher.

Im Bereich Immobilien wurden im vergangenen Jahr zwei Gebäude im alten Ortskern von Bodman renoviert: das Parkhaus und die Vogtei. Das Jägerhaus ist derzeit in Bearbeitung. „Wir sind froh, dass wir diesen Bereich um Schloss und Kirche wieder zu neuem Leben erwecken konnten“, so Freiherr Johannes. In Espasingen wurde das ehemalige Phönix-Areal erschlossen und für eine Bebauung mit sechs einfachen Einfamilienhäuser und einem Mehrfamilienhaus vorbereitet. Dieses Jahr sollen die neuen Eigentümer bauen und einziehen.

Das Brauerei-Areal werde in Kürze Gegenstand einer Sitzung der zuständigen Gremien sein. Im Bootsbetrieb habe es größere Veränderungen gegeben. Unter großem Einsatz habe Betriebsleiter Karl Schatz das Dienstleistungszentrum, die Anzahl de eingelagerten Boote im Winter und die Kranumschläge im Frühjahr und Herbst ausgeweitet. Um dem auch organisatorisch Rechnung zu tragen, habe mit der Firma Rudolf Bootsservice ein idealer Kooperationspartner gefunden werden können. In dem verbliebenen Betriebsbereich würden über diesen Winter der Steg neu gebaut und die Zufahrt zur Krananlage nachgebaggert. Das Genehmigungsverfahren habe insgesamt neun Jahre gedauert und sei so kompliziert gewesen, da sich unter dem Seeboden am Uferstreifen steinzeitliche Pfahlbaurelikte festgestellt worden seien.

Im Rentamt, der Zentrale des Betriebes, habe man sich mit allen Themen beschäftigt. Georg Nusser, bislang zuständig für die Finanzen, wurde vom Freiherren ebenso in die Rente verabschiedet wie Lothar Slotosch, der 33 Jahre treue Dienste geleistet habe. Abschließend gedachte er der verstorbenen Mitarbeiter und musste mitteilen, dass vor wenigen Tagen Reinhard Beisch, der 50 Jahre im Forstbetrieb tätig war, im Alter von 92 Jahren verstorben sei. In der eigenen Familie habe es 2016 gleich mehrere besondere Ereignisse gegeben. Er erwähnte den 80. Geburtstag seines Vaters, Graf Wilderich und den 70. Geburtstag seiner Mutter, Gräfin Claudia. In Möggingen habe sein Onkel, Baron Konrad von Bodman, sein 75. Lebensjahr vollenden können. In Starnberg können sich sein Bruder Georg und Frau Katharina seit dem 27. Dezember 2016 über ein Töchterchen namens Josepha freuen.

Zur Person

Johannes Freiherr von und zu Bodman, geboren 1969, ist der älteste Sohn von Wilderich Graf von und zu Bodman und seiner Ehefrau Claudia Maria. 2006 hat er die gräflichen Unternehmen übernommen und 2007 zu seinem ersten Neujahrsempfang eingeladen. Vorher arbeitete er in Köln als Vorsitzender einer Vermarktungsgenossenschaft für Obst, Gemüse und Blumen, die damals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro machte. Der Freiherr ist seit 1999 mit Carolina, geborene Gräfin Lederbur-Wicheln aus Vaduz in Liechtenstein verheiratet. Mit ihr hat der Graf drei Kinder: Tochter Clara, geboren 2003, sowie die Söhne Jakob, geboren 2005, und Benedikt (2007). (fws)