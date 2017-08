Bodman-Ludwigshafen Naturschutzgebiet Bodenseeufer: Ein Kleinod zwischen zwei Ortsteilen

Das Naturschutzgebiet Bodenseeufer zwischen Bodman und Ludwigshafen ist Lebensraum für gefährdete Tiere und Pflanzen. Heftige Gewitterstürme machen auch ihm zu schaffen.

Das Naturschutzgebiet „Bodenseeufer“ im sogenannten Hangen zwischen Bodman und Ludwigshafen ist ein besonderes Kleinod. Ein Wanderweg führt ab dem Campingplatz Schachenhorn durch das geschützte Gebiet hinüber nach Bodman. Auch gibt es einen Saumpfad, der streckenweise mitten durch den alten Baumbestand am Seeufer führt und nur bei trockenem Wetter begehbar ist. Derzeit ist dies nur auf eigene Gefahr möglich, denn der letzte Gewittersturm hat betagte Baumriesen gefällt, die zum Teil den Pfad versperren, oder dicke Äste so geknickt, dass sie eine Gefahr darstellen. Verändert werden darf im Naturschutzgebiet nur das, was Menschen gefährdet.

Die Stockacher Aach mündet im 123 Hektar großen Schutzgebiet in den Bodensee. Die Fläche des seit 1984 bestehenden Schutzgebietes entspricht etwa 175 Fußballplätzen. Die Flussniederung mit vorgelagerter Flachwasserzone prägt die Landschaft. Ein naturnaher Flusslauf mit Altarm, Röhrichten, Feuchtwiesen, Gebüschen und Auwäldern ist hier zu finden. Die ebenfalls geschützte Wasserfläche, die nicht von Booten befahren werden darf, ist Rückzugsgebiet für Wasservögel zu allen Jahreszeiten. Wegen der Bedeutung für gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume ist die Aachmündung Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“. In den 1970er Jahren war das Gebiet zwischen Bodman und Ludwigshafen durch wilde Freizeitnutzung bedroht. Es bestand sogar die Absicht, dort einen Freizeitpark einzurichten, was aber durch Bürger und Naturschützer beider Orte verhindert werden konnte. Mit Ausweisung des Naturschutzgebietes begann eine schwierige, aber erfolgreiche Entwicklung zu mehr und besseren Lebensräumen für Sibirische Schwertlinie, Kantenlauch, Laubfrosch, Ringelnatter, Eisvogel, Haubentaucher und neuerdings auch für den Biber.

Die Zahl der gefiederten Wintergäste ist mitunter unübersehbar. Betreut wird das Naturschutzgebiet durch den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), insbesondere hat sich Hanns Werner verdient gemacht.

Im Seegrund der geschützten Wasserfläche wurden bereits im 19. Jahrhundert Pfahlbaureste aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit entdeckt, der Erforschung weiterhin mit Nachdruck betrieben wird. Seit 2011 gehören sie zum Weltkulturerbe. Von rund 1000 Pfahlbaustationen wurden 111 exemplarisch ausgewählt. Sie sind Denkmäler von einzigartiger Bedeutung und wissenschaftlicher Aussagekraft. Ausgezeichnete Erhaltungsbedingungen für organische Materialien bieten Möglichkeiten für vielfältige Forschungen zur Kultur, Wirtschaft und Umwelt vom fünften bis ersten Jahrhundert vor Christus. An keinem Ort der Welt wird die Entwicklung vorgeschichtlicher Siedlungsgemeinschaften so deutlich sichtbar wie hier. So nimmt das Ende des Überlinger Sees beim Naturschutz eine besonders herausragende Stellung ein.

Über das Naturschutzgebiet Bodenseeufer und dessen artenreichen Lebensräume informieren neuerdings zehn Hinweistafeln. Des Weiteren kann man mehr über die Stockacher Aach, die Entstehung des Bodensees und die Pfahlbausiedlungen am westlichen See-Ende erfahren.