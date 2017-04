Bodman-Ludwigshafen Naturschützer untersuchen Bodman-Ludwigshafener Mähwiesen

Experten nehmen FFH-Flächen unter die Lupe. Von denen gibt es in Bodman-Ludwigshafen wichtige Exemplare – und sie gelten als durchaus bedroht.

Wie steht es um die für Flora und Fauna bedeutsamen Mähwiesen in Bodman-Ludwigshafen? Im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württembergs (LUBW) gehen jetzt Experten daran, die wiesen zu untersuchen und zu kartieren. Die Maßnahme geht zurück auf die Europäische Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen.

Die FFH-Richtlinie gilt als eine zentrale Grundlage des Naturschutzes. Baden-Württemberg ist danach verpflichtet, einen günstigen Erhaltungszustand seiner europaweit bedeutenden Arten und Lebensräume dauerhaft zu bewahren oder wieder herzustellen. Um die Wirksamkeit der ergriffenen Schutzbemühungen zu überprüfen, müssen die Erhaltungszustände der Arten und Lebensräume regelmäßig überwacht werden – mit dem sogenannten FFH-Monitoring. Dies gibt es landesweit – und nun auch in Bodman-Ludwigshafen.

Im Rahmen dieses Monitorings werden in Bodman-Ludwigshafen ab Mitte April bis voraussichtlich Ende August 2017 floristische Kartierungen durchgeführt. Die Erfassungen werden, wie das Rathaus mitteilt, durch private Fachbüros vorgenommen. Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten. Bei der Erfassung und Auswertung des FFH-Mähwiesen-Monitorings erfolgt keine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftern. Die Untersuchungsergebnisse werden dann am Ende auf die Landesfläche hochgerechnet, um letztlich eine Aussage zur Entwicklung der FFH-Mähwiesen in Baden-Württemberg zu erhalten.

Der Bodenseeraum ist einer der blumenreichsten Wiesen. Mit ihrer lebendigen Vielfalt an bunt blühenden Wiesenkräutern prägen diese Wiesen die Landschaft. Auch auf internationaler Ebene genießen diese Blumenwiesen einen hohen Stellenwert. Als magere Flachland-Mähwiesen sind sie nach der Fauna- Flora-Habitat-Richtlinie ein europaweit schützenswertes Gut.

In den vergangenen Jahrzehnten sind jedoch allgemein – auch in der Seegemeinde – schleichende Verluste der Mähwiesen zu verzeichnen. Grund dafür ist unter anderem, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Wiesen für die Landwirte häufig nicht mehr rentabel ist. Die Nutzung der Wiesen wird oftmals entweder intensiviert, damit sie mehr Ertrag liefern, oder die Bewirtschaftung wird aufgegeben.

In Bodman-Ludwigshafen gibt es in beiden Ortsteilen Mähwiesen, insbesondere im Naturschutzgebiet Bodenseeufer, im so genannten "Hangen", in den Landschaftsschutzgebieten sowie in einem Abschnitt der Uferanlagen in Bodman.

Kartierung

Das umfangreichsten Kapitel der Kartierung bildet zunächst die Beschreibung zu den Biotypen. Sie enthalten neben den Beschreibungen die Verbreitungsschwerpunkte, pflanzensoziologische Zuordnungen, kennzeichnende Pflanzenarten und Hinweise zur Erfassung als gesetzlich geschützte Biotope. Daraufhin folgt ein Kapitel, welches die Schlüssellisten enthält. Diese bestehen aus den Bezeichnungen der Biotoptypen, ihren Schlüsselnamen und der jeweiligen FFH-Lebensraumtypennummer. Außerdem umfasst das Kapitel eine Zuordnung der Biotypen Baden-Württembergs zu den FFH-Lebensraumtypen sowie Schlüssel zu weiteren Eigenschaften der Biotope wie Beeinträchtigungen und Bewertungskategorien. Für den Kartierer eine komplexe Aufgabe. ( fws)