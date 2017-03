Musiker-Nachwuchs ist auf einem guten Weg

Musikverein Ludwigshafen bildet 20 Jugendliche erfolgreich aus, doch geben immer mehr Schüler geben ihr Hobby wegen zunehmender Überforderung wieder auf.

Die Ausbildung des Nachwuchses spielt beim Musikverein Ludwigshafen eine bedeutende Rolle. Dies wurde in der Hauptversammlung betont. Jugendleiter Felix Ehrenbach, seit März stellvertretender Vorsitzender, sprach von einer positiven Weiterentwicklung der Jungmusiker, zeigte sich gleichzeitig aber besorgt über einen großen Absprung von Jungmusikern in den letzten Jahren. Eine Jugendliche hätten aufgrund ihres Studiums nicht mehr regelmäßig am Vereinsleben teilnehmen können und ihr Hobby aufgegeben. Doch mittlerweile gebe es einen anderen Trend, mit dem auch andere Musikvereine zu kämpfen hätten. Viele Schüler brechen schon während der Schulzeit die Ausbildung ab, weil sie teilweise überfordert seien und sehr wählerisch mit ihrem Hobby Musik umgehen würden. Hier sei, wie Felix Erlenbach betonte, vor allem die Zusammenarbeit beziehungsweise Mithilfe der Eltern gefragt, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, damit sie den Spaß an der Musik nicht verlieren.

Derzeit befinden sich 20 Jugendliche bei diesen fünf Lehrkräften in Ausbildung: Werner Asmacher und Andreas Karle (Trompete), Kathrin Ehmann-Merker (Klarinette und Blockflöte), Felix Erlenbach (Posaune) und Jonas Ehmann (Schlagzeug). Vier Schüler haben zuletzt die Prüfung zum Juniorabzeichen und drei das Leistungsabzeichen in Bronze bestanden.

Das Jugendblasorchester umfasst derzeit 14 Jungmusiker. Das Orchester trat im vergangenen Jahr fünfmal öffentlich auf, so am Sommernachtskonzert des Musikvereins Ludwigshafen, am St. Martinsumzug, am Jahreskonzert im katholischen Gemeindezentrum, am Adventszauber des Turnvereins Ludwigshafen, am "lebenden Adventskalender" der evangelischen und katholischen Kirche. Insbesondere beim Jahreskonzert hätten die Jugendlichen eine hervorragende Leistung auf hohem Niveau geboten.

Erlenbach würdigte den Einsatz von Dirigent Rainer Ehmann, der trotz seiner starken beruflichen Beanspruchung das Jugendblasorchester zusätzlich unter seine Fittiche genommen habe. Wie bereits im Vorjahr wurde für die Jungmusiker wieder ein Spiel-, Spaß- und Gaudi-Tag von allen Jugendleitern des Bezirks parallel zum Bezirksmusikfest in Espasingen organisiert. Hier konnten alle Jungmusiker gemeinsam verschiedene Aufgaben unter Wettkampfbedingungen lösen beziehungsweise sich duellieren. Dirigent Rainer Ehmann machte deutlich, dass auf lange Sicht Konzerte wie "Fire & Ice" nur dann möglich seien, wenn sich Mitglieder auch um die Jugendarbeit kümmern, zum Beispiel aktive Ausbildung übernehmen, organisieren oder einfach nur auf die jungen Musiker zugehen: "Auch das ist Jugendarbeit", betonte Rainer Ehmann. Felix Erlenbach übergibt seiner Nachfolgerin Christine Strobel, die schon viele Jahre als Musikerin tätig ist und auch als Ausbilderin Erfahrung gesammelt hat, eine gut funktionierende Jugendabteilung. Sie werde auch bei ihr in besten Händen sein, versicherte Vorsitzender Robert Auer.

Der Initiator

Die Nachwuchsförderung genießt beim Musikverein Ludwigshafen höchsten Stellenwert. Das heutige Ehrenmitglied Fritz Kratzer (87, Bild) zeichnete 27 Jahre für den Musikernachwuchs verantwortlich. Er legte den Grundstock für eine gezielte Jugendausbildung, Die Nachfolger Gabriele Weber, Pamela Lempp-Moser und Felix Erlenbach führten seine Arbeit mit großem Engagement fort. Seit dem 3. März ist Christine Strobel Jugendleiterin, Felix Erlenbach wechselte in die Führungsspitze des Vereins. (fws)