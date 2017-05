Bodman-Ludwigshafen Motorradfahrer vermeidet Unfall und stürzt

Seine Mitfahrerin verletzt sich dabei am Hals.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 34 von Ludwigshafen in Richtung Espasingen, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat der 35 Jahre alte Motorradfahrer erst spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm abbremste. Um einen Unfall zu verhindern, bremste er stark und lenkte das Motorrad auf das rechte Bankett, wo er allerdings stürzte. Die 34 Jahre alte Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt dabei ein sogenanntes Halswirbelschleudertrauma (HWS). Laut Polizeisprecher Fritz Bezikofer sei dieses allerdings nicht allzu schlimm gewesen. Den Schaden an dem Motorrad beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro.