Bodman-Ludwigshafen Mehr als drei Promille im Blut: Zeugen finden betrunkene Frau auf dem Boden liegend

Die Polizei ist am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, zu einem Einsatz in der Seestraße gerufen worden, weil Zeugen eine auf dem Boden liegende Frau gemeldet hatten.

Laut einer Pressemitteilung der Beamten befand sich die Frau in einer öffentlichen Toilette. Sie sei mit mehr als drei Promille alkoholisiert gewesen sein. Die Polizisten nahmen die Frau kurzzeitig in Gewahrsam und übergaben sie später an einen verständigten Angehörigen, heißt es in der Mitteilung weiter.