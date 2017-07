Bodman-Ludwigshafen MV Ludwigshafen gibt ein sommerlich-leichtes Konzert im Schlösslepark

Bei diesem Anlass werden auch acht junge Musiker mit dem Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber geehrt.

Ludwigshafen – Weder Regen noch Wind störten das Sommerkonzert des Musikvereins im Schlösslepark in Ludwigshafen. Im Abendsonnenschein hatten viele Musikfreunde den Weg in die Uferanlagen gefunden, die unter Leitung von Rainer Ehmann ein fast zweistündiges musikalisches Erlebnis bei freiem Eintritt erleben durften. Das Ensemble bot quer durch alle Register einen Querschnitt seiner musikalischen Bandbreite.

Das Jugendblasorchester, ebenfalls dirigiert von Rainer Ehmann, stand mit den vier Stücken "Take it easy" des 2015 verstorbenen belgischen Komponisten André Waignein, "Indian River" des Holländers Kees Vlak und "Little Brown Jug" des Italieners Ghisallo de Luigi auf der Bühne. Schließlich freuten sich die jungen Musiker, "Waiting Sommer", eine Komposition ihres Dirigenten, dem Publikum vorzuspielen. Sehr beachtlich, was die jungen und Mädchen aus ihren Instrumenten an musikalischem Einfühlungsvermögen herausholten. Als dann alle die Bühne verlassen hatten, zeichnete Dirigent Rainer Ehmann sie nach bestandener Prüfung mit dem Juniorabzeichen sowie den Leistungsabzeichen in Bronze und Silber aus.

Mit "Fire and Ice" (Feuer und Eis) des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz eröffnete der MV sein Konzert. Hier erlebte man gleich eine wahre Sturzflut aus Feuer und eine wilde, feurige Musik. Den niederländischen Komponisten Jacob de Haan baut Rainer Ehmann gerne in seine Konzerte ein. So lernte man ihn mit "Queen's Park Melody" kennen. Mit der Komposition "Set Fire to the Rain" der britischen Soulsängerin Adele, vermittelte das Ensemble eine ruhige Pop-Ballade über die dunklen Seiten einer Beziehung. Mit dem Stück "La Camisa Negra" wurde erstmals ein Song aus Kolumbien vorgestellt. Wer südamerikanische Musik liebt, dem kamen die Töne keineswegs fremd vor. Und dann welch ein Gegensatz: "Dem Land Tirol die Treue", ein Marsch erklang, den Florian Pedarnig aus Liebe zu seinem Land schrieb. Die schwedische Popgruppe ABBA feierte im Schlösslepark mit "On Broadway" Auferstehung, es folgte "Runaway Baby" von Lawrence Levine Mars. Wer kennt nicht Heinz Gietz, der Filmmusiken und Schlager produziert? Von ihm stammt die Filmmusik "Musik ist Trumpf", geschrieben 1961. Und es ging weiter mit "The Ape", ehe das Publikum sich von "See-End-Zauber" begeistern ließ. Rainer Ehmann ist der Komponist, die Interpretation wurde mit viel Applaus bedacht. Passend zur heißen Jahreszeit gab es "Ice Cream" von King Johnson in der Bearbeitung von Ted Parson. Und mit Egerländer Musik hieß es "Bis bald auf Wiedersehen".

Zum Musikverein

Seit 1870 besteht der Musikverein Ludwigshafen und seit 1989 ist Rainer Ehmann sein Dirigent. Angesiedelt in der Oberstufe, verfügt das 60-köpfige Ensemble über eine große musikalische Bandbreite, die beim Sommerkonzert im Schlösslepark präsentiert wurde. Nach der Sommerpause beginnen die Vorbereitungen für das Jahreskonzert, das am Samstag, 9. Dezember, im katholischen Gemeindezentrum über die Bühne gehen wird. (fws)