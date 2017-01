Bodman-Ludwigshafen MSC Sernatingen erfreut sich zunehmender Beliebtheit

Die vielfältigen Aktivitäten des MSC Sernatingen Oldtimerfreunde schlagen sich in steigenden Mitgliederzahlen nieder. Mittlerweile hat er 195 Mitglieder, denen ein ereignisreiches Jahr bevorsteht.

Der geräumige Johannes-Hüglin-Saal der evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen konnte die zur Hauptversammlung gekommenen Mitglieder des MSC Sernatingen Oldtimerfreunde kaum aufnehmen. Dem ehemaligen langjährigen Vorsitzenden Christoph Karle war die Freude über die weitere positive Entwicklung des Clubs deutlich im Gesicht abzulesen, hatte er doch mit Dieter Jänicke den richtigen Mann als seinen Nachfolger aufgebaut. Auch unter seiner Regie zeigt die Beliebtheitskurve weiterhin deutlich nach oben. Das attraktive Angebot macht sich auch beim Mitgliederstand bemerkbar, der auf 195 angewachsen ist. Jänicke erhielt bei den von Bürgermeister Matthias Weckbach geleiteten Wahlen erneut einstimmig das Vertrauen. Mit Thilo Greck wurde einer der verdientesten Mitstreiter zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Vorsitzende hatte das abgelaufene Vereinsgeschehen per Video dokumentiert. So konnten die Versammlungsteilnehmer das MSC-Jahr 2016 mit seinen zahlreichen Aktivitäten nochmals eindrücklich miterleben, unter anderem die Mitwirkung am Fasnachtsumzug der Narrenzünfte Bosköpfe Bodman und Seehasen Ludwigshafen in Bodman, die Seegfrörne-Winterausfahrt mit Wertungsprüfung, Frühjahrs-Eröffnungsfahrt zur Waldburg und vor allem die elftägige Reise zu den Shetland-Inseln zu einem internationalen Oldtimertreffen, der Stettelberg-Cup, die Damenausfahrt Bubentour in die Hochalpen und insbesondere das internationale Oldtimertreffen in Ludwigshafen, das Seifenkistenrennen im Rahmen des Kinderferienprogramms, die Herbstausfahrt zum Ammersee und Teilnahme an der Museumsnacht in Singen. Alles Erlebnisse, die noch lange im Gedächtnis der vielen mit ihren Oldies teilnehmenden Mitglieder haften bleiben.

Es verging kein Monat ohne Aktivität. Dazu traf man sich einmal monatlich zum Stammtisch im Hotel Krone. Dieter Jänicke dankte allen Organisatoren und Beteiligten an den zahlreichen Veranstaltungen für ihren Einsatz und ihr Mitmachen.

Gespannt wurde der Finanzbericht der Kassenwartin Carolin Schiemer-Eberle erwartet. Wie schon im vergangenen Jahr, konnte sie eine positive Bilanz ziehen. Das Jahr 2016 war in finanzieller Hinsicht sogar noch erfolgreicher. Das Oldtimertreffen, die Hauptveranstaltung in Ludwigshafen, stand am Samstagstand unter klimatisch idealen Bedingungen, litt aber am Sonntag unter ungünstigen Witterungsverhältnissen. Dennoch war auch an diesem Tag ein Publikumserfolg zu verzeichnen. Insgesamt wurden bei dem Oldtimertreffen mehr Besucher registriert als im Jahr zuvor. Der MSC kann mit einem soliden Finanzpolster seine Aufgaben im Jahr 2017 erledigen. Andy Kramer, der zusammen mit Norbert Maden die Kasse geprüft hatte, sprach von einer einwandfreien Arbeit der Kassenwartin, der zusammen mit dem Gesamtvorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Die Teilwahlen leitete Bürgermeister Matthias Weckbach. Der Vorsitzende Dieter Jänicke erhielt ebenso das Vertrauen wie Kassenwartin Carolin Schiemer-Eberle und die Beisitzer Marco Grunert und Andreas Blocher. Letzterer zog erstmals ins Führungsgremium für Klaus Blasum ein, der nicht mehr kandidiert hatte. Revisor Andy Kramer schied den Statuten gemäß aus, für ihn wurde Tom Colberg in dieses Amt berufen.

Unter großem Beifall wurde Thilo Greck zum Ehrenmitglied des MSC ernannt. Der Vorsitzende würdigte die Verdienste Grecks um den Motorsport in der Gemeinde. Anerkennung für besondere Verdienste erfuhren Peter und Dagmar Herz, Klaus Klöck, Hubert Moser und Thea Moser, Karin Hauer und Elke Albiez und zu guter Letzt auch der Vorsitzende Dieter Jänicke.

Das Jahresprogramm

Beim MC Sernatingen Oldtimerfreunde ist 2017 wieder viel geboten. 26. Februar: Fasnachtsumzug in Ludwigshafen. 11./12.März: „Seegfrörne“-Oldtimer-Winterausfahrt. 23. April: Frühjahr-Eröffnungsausfahrt. 18. bis 21. Mai: Beteiligung an der Mille Miglia. 8. bis 11. Juni: „Rose vom Wörthersee“. 24. Juni: Sonnenwend-Ausfahrt. 1./2. Juli: Damen-Ausfahrt. 15./16. Juli: „Bubentour.“ 19./20. August: Internationales Oldtimertreffen in Ludwigshafen. 27. August: Seifenkistenrennen in Ludwigshafen. 27. August: British Car Meeting Mollis. 30. September bis 3. Oktober: Herbstausfahrt unter dem Motto „Werkstattduft und Neckarluft“ nach Ladenburg, Speyer und Heidelberg. (fws)